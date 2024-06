buten un binnen Bremer XXL-Tanzturnier ein voller Erfolg – aber Zukunft noch offen Stand: 03.06.2024 14:25 Uhr

Der Grün-Gold-Club blickt zufrieden auf das dreitägige Dance Sport Festival zurück. Das Feedback war überwältigend, verdient haben die Bremer mit dem Event aber nichts.

Von Petra Philippsen

Zum Abschluss des Marathon-Wochenendes gab es noch einmal Gold für den Bremer Grün-Gold-Club: Am Sonntagabend tanzten sich Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann in der Altersklasse Senioren II Latein zu neuen Weltmeistern. Im Feld der 65 internationalen Paare setzten sich die 51-Jährige und der 46-Jährige am Ende mit vier Einsen durch und krönten den Schlusspunkt des dreitägigen Dance Sport Festivals aus Bremer Sicht.

Zum dritten Mal in Folge hatte der Grün-Gold-Club das XXL-Tanzturnier mit 850 Paaren – doppelt so viele wie im vergangenen Jahr – mit 1.400 Starts und 83 nationalen und internationalen Turnieren in der Messehalle 4 und dem Bremer Congress Centrum organisiert. Eine Mammutaufgabe für den kleinen Verein mit nur 500 Mitgliedern. Doch der Einsatz der 150 ehrenamtlichen Helfer hatte sich am Ende gelohnt.

Wir haben zwei deutsche Weltmeister und einen Europameister gekürt und wir haben an diesem Wochenende in viele begeisterte Gesichter geschaut. Alle waren zufrieden und wir wurden oft gefragt, wann das nächste Festival stattfinden wird.

(GGC-Vorsitzender Jens Steinmann bei buten un binnen)

Kein Gewinn für den Grün-Gold-Club

Das nächste Dance Sport Festival soll in einem Jahr stattfinden. Doch ein Selbstläufer wird das nicht, denn die Veranstaltung ist nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell eine Herkulesaufgabe für den GGC. Und die Finanzierung für das Festival 2025 steht noch nicht.

"Wir sind der Bremer Wirtschaftsförderung dankbar für die 20.000 Euro Unterstützung", so der Vorsitzende des Grün-Gold-Clubs, Jens Steinmann, "das hilft uns, dieses Mal die schwarze Null zu halten." Einen Gewinn macht der Bremer Verein mit dem Event nicht. Im Gegenteil, man hat alle Hände voll zu tun, um die 260.000 Euro Kosten zu finanzieren.

Bis zu 1.000 Zuschauer täglich

Über diverse größere und kleinere Sponsoren, über die Startgebühren und die Eintrittskarten werden die Kosten des Dance Sport Festivals in diesem Jahr abgedeckt. 800 bis 1.000 Zuschauer kamen jeweils an den drei Wettkampftagen, damit so viele, wie sich der Bremer GGC im Vorfeld auch erhofft hatte.

Auch die Stadt Bremen dürfte sich über die etwa 5.000 zusätzlichen Hotel-Übernachtungen an diesem Tanz-Wochenende gefreut haben. Aber nicht minder, als es die Tänzerinnen und Tänzer über dieses "Wohlfühlturnier" der Bremer taten. Viele dieser mit Wärme und Herzblut organisierten Events gibt es nicht im Kalender. Umso mehr wird die internationale Tanzsportgemeinde darauf hoffen, dass das Bremer Dance Sport Festival auch 2025 wieder stattfinden kann.

Mehr zum Tanzsport:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 2. Juni 2024, 19:30 Uhr