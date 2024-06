buten un binnen Bremer Tanzpaar Albanese und Kalistov holt auch Titel bei Junioren-EM Stand: 02.06.2024 00:57 Uhr

Riesen-Erfolg für Familie Albanese: Luna, Tochter des Trainerpaares Uta und Roberto Albanese, gewann mit Dimitri Kalistov nach der WM den nächsten großen Titel.

Und dann fiel der Druck mit einem Schlag von ihnen ab. Nur noch zwei Paare standen bei der Siegerehrung auf dem Parkett des Hansesaals im Bremer Congress Centrum und zitterten, wer von ihnen nun die Goldmedaille bei dieser Junioren-Europameisterschaft Latein gewonnen hatte.

Der Name des italienischen Paares wurde zuerst genannt und so fielen sich Luna Albanese und Dimitri Kalistov mit einem Siegerschrei überglücklich in die Arme – die beiden 17-Jährigen hatten es tatsächlich geschafft: Nach dem Junioren-WM-Titel waren sie nun auch das beste junge Lateintanzpaar Europas.

Ich bin überwältigt, einfach sprachlos. Es fällt so eine Last von einem ab, die man über Monate hatte. Zu wissen, dass man es geschafft hat und dass wir unser Ziel erreicht haben, ist einfach schön.

"Luna, Luna"-Sprechchöre

Ganz oben: Luna Albanese und Dimitri Kalistov setzten sich gegen die Paare aus Italien und Rumänien durch.

Seit morgens um 10 Uhr hatten Luna Albanese und Dimitri Kalistov am Samstag bis zum späten Nachmittag zunächst drei Vorrunden durchgetanzt, bis abends bei der Gala die Halbfinal- und Finalrunde anstanden. Aus 58 Paaren aus 34 Nationen hatten sich die Bremerin und ihr ukrainischer Tanzpartner aus dem Bremer Gün-Gold-Club Runde für Runde durchgesetzt.

Am Ende standen noch sechs Paare im Finale und zeigten die fünf lateinamerikanischen Tänze Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso Doble und Jive. Angefeuert von "Luna, Luna"-Sprechchöen aus dem lautstarken Fanblock ihrer Klassenkameraden aus der Ronzelenstraße legten die beiden ihre Anspannung aus dem Halbfinale schließlich ab.

Albanese und Kalistov stechen heraus

Riesenjubel bei Luna Albanese und Dimitri Kalistov, als der EM-Titel für sie im Junoren-Latein-Wettbewerb feststeht.

"Wir haben vor dem Finale nochmal viel gesprochen", sagte Uta Albanese, "die beiden haben den Druck im Halbfinale nicht richtig wegpacken können. Kein Wunder, sie kommen hier in die volle Halle, die ganze Schule steht hier und sie wollten richtig abliefern." Und das taten sie dann auch. Die Gespräche mit den Eltern und eben gleichzeitig auch Trainern half, die Verkrampfung im entscheidenden Durchgang zu lösen.

Luna Albanese und Dimitri Kalistov überzeugten vor allem mit ihrer großen Stärke, ihrer einnehmenden Harmonie als Paar und ihrer intensiven Ausstrahlung, die aus dem Feld herausstach. Doch das hatten sich die beiden über Monate hinweg mit stundenlangem Training auf dem Parkett und im Kraftraum erarbeitet. In den vergangenen drei Wochen waren beide vom Schulunterricht befreit, anders wären täglich zwei Trainingseinheiten gar nicht möglich gewesen.

"Bin in diesen Sport hineingeboren"

"Wenn man so etwas schaffen will, funktioniert das nicht, wenn man bis 16 Uhr in der Schule sitzt", fügte Uta Albanese hinzu. Auch von den Eltern Albanese fiel nach der Entscheidung die ganze Anspannung ab und die Tränen kullerten. "Wir sind sehr stolz", sagten sie beide. Der Spagat zwischen ihren Rollen machte es ihnen nicht leichter. Einerseits das Beste für die eigene Tochter zu wollen und ihr andererseits auch als Trainer alles abzuverlangen.

Doch mit diesem Erfolgs-Duo des Grün-Gold-Clubs im Rücken hat Luna Albanese gemeinsam mit ihrem langjährigen Tanzpartner, der quasi zur Familie gehört, eben auch einen enormen Vorteil: "Ich bin damit aufgewachsen, ich bin quasi in diesen Sport hineingeboren. Das ist mein Leben." Hart arbeiten muss sie für ihre Erfolge aber dennoch.

Ergebnis Finale EM der Junioren Latein Platz Paar Nation 1. Luna Albanese / Dimitri Kalistov Deutschland 2. Nicholas Spica / Carlotta Aceti Italien 3. Nicolas-Daniel Barbosu / Iovana Iorgovan Rumänien 4. Istvan Aramisz Toth / Nelly Vorobjova Ungarn 5. Antonio Stillante / Iana Moiseenko Italien 6. Maximilian Bier / Eveline Ishchenko Deutschland

