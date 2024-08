buten un binnen Bremer SV verliert im DFB-Pokal 0:4 gegen den SC Paderborn Stand: 18.08.2024 15:35 Uhr

Die Waller verkauften sich am Panzenberg in der ersten Halbzeit teuer gegen den Zweitligisten und lagen lediglich mit 0:1 zurück. Nach der Pause wurde es aber deutlich.

Von Karsten Lübben

Die Paderborner hatten von Beginn an mehr vom Spiel und kamen nach vier Minuten durch Sven Michel zu einer ersten Möglichkeit. Der Schuss des Angreifers sorgte allerdings nicht wirklich für Gefahr und verfehlte das Tor von Keeper Pascal Wiewrodt klar. In der siebten Minute suchte Michel mit einer Flanke von der linken Seite Mittelstürmer Adriano Grimaldi. Bevor dieser den Ball auf das Tor köpfen konnte, klärte Innenverteidiger Toshiaki Miyamoto noch zum Eckball.

Torwart Pascal Wiewrodt entschärfte mit einer starken Parade einen Freistoß von Raphael Obermair.

Der BSV wollte die Paderborner frühzeitig anlaufen. So richtig auf ging dieser Plan allerdings nicht. Der Tabellenführer der 2. Liga konnte die Situationen immer wieder spielerisch lösen und Druck auf das Bremer Tor aufbauen. Richtig gefährlich wurde es in der 18. Minute: Raphael Obermair traf einen Freistoß aus knapp 25 Metern Torentfernung nahezu perfekt. Wiewrodt machte sich jedoch ganz lang und konnte den Ball noch an die Latte lenken.

Beim 0:1 ist die BSV-Defensive unaufmerksam

Wenig später lag der BSV jedoch mit 0:1 zurück. Nachdem auch ein Schuss von Michel an die Latte klatschte, schlief die Defensive des BSV für wenige Sekunden. Grimaldi nutzte dies aus, um den Abpraller ins leere Tor zu köpfen. Paderborn drückte danach direkt auf den zweiten Treffer. Wiewrodt konnte aber einen Schuss von Luca Herrmann entschärfen (25.)

"Schieber, Schieber"-Rufe klangen in der 32. Minute über den Panzenberg. Sekunden zuvor war Jonas Kühl im Strafraum im Zweikampf mit Marcel Hoffmeier zu Boden gegangen. Einen Elfmeter erhielt Kühl jedoch nicht. Stattdessen deutete Schiedsrichter Martin Speckner dies als Schwalbe und zeigte dem Bremer deshalb die Gelbe Karte.

Paderborns Sven Michel blieb in der ersten Halbzeit noch glücklos. Hier duellierte er sich mit BSV-Innenverteidiger Maximilian Schütt um den Ball.

Eine Minute später besaßen die Paderborner die große Chance auf das 2:0. Nachdem sie gut umgeschaltet hatten, lief Obermair auf das Tor des BSV zu und legte vor Wiewrodt auf den mitgelaufenen Grimaldi ab. Dessen Schuss auf das leere Tor konnte Shinji Yamada mit einer enthusiastischen Grätsche aber noch blocken. Michel tauchte kurz vor der Halbzeit erneut vor dem Bremer Tor auf, zielte mit seinem Schuss aber drüber (45.+1).

Paderborner Doppelschlag nach der Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Paderbornern früh der zweite Treffer. Nach einem etwas zu langen Eckball brachte Michel den Ball erneut in den Strafraum. Aus dem Getümmel heraus traf Santiago Castaneda (52.). Nur eine Minute später war Michel dann selbst erfolgreich. Mit einem tollen Schuss aus 25 Metern in den Torwinkel erzielte er das 3:0. (53.)

Adriano Grimaldi traf zweimal gegen den Bremer SV.

Grimaldi erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 59. Minute auf 4:0. Nach einer Flanke von Aaron Zehnter war er per Kopf erfolgreich. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt entschieden. Die Fans am Panzenberg hofften aber noch auf einen Ehrentreffer des BSV. Wirklich Druck auf das Tor der Ostwestfalen konnte der Regionalligist aber lange nicht aufbauen.

Erst in der Schlussphase wurden die Bremer gefährlicher. In der 79. Minute fasste Muzaffer Can Degirmenci sich ein Herz und zog aus knapp 30 Metern ab. Seinen strammen Schuss konnte Keeper Markus Schubert aber zum Eckball entschärfen. Eine Minute später probierte es auch Nikky Goguadze aus der Distanz. Sein Schuss striff noch die Latte und ging dann über das Tor. Ein Treffer gelang dem BSV letztlich nicht mehr.

