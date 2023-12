buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club zum 13. Mal Weltmeister – Buchholz Vierter Stand: 18.12.2023 13:58 Uhr

Titel verteidigt! Die Bremer Lateinformation ist auch bei der Tanz-WM in Hongkong das Maß der Dinge gewesen. Sehr stark schnitt Debütant Blau-Weiss Buchholz ab.

Von Petra Philippsen

Sie kam, sie tanzte, sie siegte: In allen drei Durchgängen legte die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs in Hongkong die beste Leistung hin und holte dafür zu Recht den 13. WM-Titel nach Bremen. Doch ein Selbstläufer war diese Titelverteidigung nicht, denn einige der GGC-Tänzerinnen und Tänzer schlugen sich mit Infekten herum.

Die neue Choreografie "Freedom and Peace" von Trainer Roberto Albanese hatte in puncto Höchstschwierigkeiten und Geschwindigkeit die Messlatte einmal mehr am höchsten gelegt und die Formation hatte so gut wie fehlerfrei abgeliefert. Im Finale passierte zwar ein Patzer bei einer Pirouette, die aber nicht zu sehr ins Gewicht fiel, da die Bremer die mit Abstand schwerste Choreografie tanzten. Trainer Albanese ärgerte sich trotzdem darüber, war nach den Schwierigkeiten im Vorfeld froh und erleichtert über den nächsten WM-Titel.

Wir sind auf jeden Fall erleichtert. Die Mannschaft ist angeschlagen, einige krank. Wir wussten nicht, wer tanzen kann. Leider hatten wir im Finale einen Patzer, der hat weh getan. Trotz alledem haben wir den Titel geholt und wieder verteidigt. Das ist nicht einfach, immer diesem Druck ausgesetzt zu sein.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Zwölfaxing überraschend Zweiter

Zuvor hatte die österreichische Formation Zwölfaxing mit "Momentum" ebenfalls eine gute Leistung gezeigt, dafür jedoch eine etwas überraschend hohe Wertung von 35,21 Punkten erhalten. Und sich damit vor Blau-Weiss Buchholz geschoben, das einen sehr guten Auftritt im Finale hingelegt hatte und den vierten Platz belegten.

Vizeweltmeister Moon Dance aus der Mongolei kam in diesem Jahr auf den dritten Rang.

Das Ergebnis der WM der Lateinformationen: Platz Team Land Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen Deutschland Freedom and Peace 36,20 2. HSV Zwölfaxing Österreich Momentum 35,21 3. Moon Dance Mongolei It's a game of minds 33,83 4. Blau-Weiss Buchholz Deutschland Made to love 33,44 5. Star Dance Mongolei The Spirit of Mongolia 32,46 6. Adagio Ukraine Unbreakable 32,13 Im Halbfinale ausgeschieden: Union Perchtoldsdorf Österreich One Millione Reasons 4 love eDance Kaosiung Taiwan The Spirit of King Best in Nantou Taiwan Anew Born Gála Dance Club Ungarn Love Double V Niederlande Work it! DanceHYpe Hongkong Jade

