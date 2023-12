buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club tanzt sich bei Eiseskälte für die WM warm Stand: 11.12.2023 21:43 Uhr

Die Trainingsbedingungen waren gewohnt mies, doch die Bremer Lateinformation hat sich durchgebissen und startet am Montag als Favorit und Titelverteidiger bei der WM.

Von Petra Philippsen

Es ist längst ein Running Gag geworden, aber bei der Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs kann niemand mehr darüber lachen. Denn dass die Schule an der Delfter Straße dem Bremer Tanz-Verein tatsächlich Heizkosten in Rechnung stellt, scheint ein schlechter Witz zu sein.

"Wir zahlen jetzt erstmal keine Rechnungen mehr", betont der GGC-Vorsitzende Jens Steinmann bei buten un binnen, "uns reicht es." In der Bremer Politik versteckt man sich tradionell hinter Zuständigkeitsgerangel zwischen Bildungs- und Sportressort. Passieren tut seit Jahren nichts und der zwölfmalige Weltmeister musste sich mal wieder in der eiskalten, maroden Sporthalle auf die WM in Hongkong vorbereiten.

Showauftritte geben Grün-Gold Sicherheit

Mit "Freedom and Peace" gewann der Grün-Gold-Club in Braunschweig den 18. DM-Titel.

Die Folge: Reihenweise fiel jemand während der Vorbereitung erkrankt aus. Das einzig Gute: Die Bremer Lateinformation hat seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft vor vier Wochen zumindest an fast jedem Wochenende deutschlandweit Shows getanzt. In gut geheizten Hallen hat sich das Team von Erfolgstrainer Roberto Albanese so nicht nur warm-, sondern auch eingetanzt für die WM am 18. Dezember.

"Die Shows waren wirklich Gold wert", sagt Steinmann, denn nun sitzt die immer noch neue Choreografie "Freedom and Peace" so richtig und die Formation aus sehr jungen Tänzerinnen und Tänzern hat die nötige Sicherheit gefunden, um selbstbewusst als Titelverteidiger und Favorit an den Start zu gehen.

Ohne Russen, aber mit Fragezeichen

Der Bremer Grün-Gold-Club will mit "Freedom and Peace" in Hongkong zum 13. Mal Weltmeister werden.

"Die Vorfreude ist riesengroß, am Donnerstag geht die Reise los und ich bin sicher, das wird ein höchst spannender Wettbewerb", fügt Steinmann hinzu. Mit dem Grün-Gold-Club treten in Hongkong zwölf Formationen an, die Russen sind jedoch weiterhin gesperrt. Für Deutschland tritt neben den Bremern die Mannschaft von Blau-Weiss Buchholz bei der WM an, das Recht hatte sie sich mit der Klage vor dem Deutschen Tanzsportverband erstritten und durch den zweiten Platz bei der DM dann sportlich verdient.

Hinter einigen anderen Formationen stehen allerdings Fragezeichen. Über das gastgebende Team aus Hongkong beispielsweise ist bisher nichts herauszufinden, mit Taiwan steht es ähnlich. Und warum keine chinesischen Formationen am Start sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Bei Grün-Gold konzentriert man sich daher lieber auf sich. Und da ist die Vorbereitung – trotz Eiseskälte – dieses Mal so harmonisch verlaufen, dass Albanese sein Temperament gar nicht auf Temperatur bringen musste.

Roberto ist sehr zufrieden mit der Mannschaft. Sie gibt ihm das, was er sehen will. Die Chemie stimmt dieses Mal einfach zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam.

(GGC-Vorsitzender Jens Steinmann bei buten un binnen)

