buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club startet mit Patzer in die Tanz-DM Stand: 09.11.2024 13:48 Uhr

Der Auftakt lief am Samstag für die Bremer Lateinformation noch nicht nach Maß. In der Vorrunde leistete sich der Titelverteidiger direkt einen Fehler.

Von Petra Philippsen

Ein bisschen hatte es Roberto Albanese schon geahnt. In seinem Team sind gleich sechs der 16 Tänzerinnen und Tänzer eingebunden, die zum ersten Mal bei einer Deutschen Meisterschaft der Lateinformationen dabei sind. Und der Druck eines solchen Turniers – und das in der Mannschaft des Titelverteidigers und 13-maligen Weltmeisters – ist enorm.

Und so passierte im ersten von drei möglichen Durchgängen eben das bei den Bremern, was zu befürchten war. Ein Patzer. Ein Paar drehte bei der Achterreihe im Roundabout-Element, einem der Highlights der Choreografie "Freedom and Peace", raus.

Bremer B-Team mit ordentlichem Start

Der Fehler war nicht dramatisch und angesichts des enormen Schwierigkeitsgrades der Hochgeschwindigkeits-Choreografie konnten ihn die Bremer auch verschmerzen. Geärgert wird sich das Team dennoch haben und umso mehr wird es versuchen, in der Zwischenrunde am frühen Abend eine noch bessere Leistung abzuliefern.

Auch das B-Team des Grün-Gold-Clubs ist bei der DM dabei zeigte mit "Music is the key" eine sehr ordentliche Vorrunde in Ludwigsburg. Größter Herausforderer des A-Teams dürfte Blau-Weiss Buchholz werden, die Norddeutschen zeigten ihre neue Choreografie "On the Floor". Doch es bleibt abzuwarten, wie diese bei den zwölf Wertungsrichtern angekommen ist. In der Vorrunde gibt es noch keine offene Wertung, es qualifizieren sich die sechs besten Lateinformationen.

Lateinformtationen bei der DM 2024: Team Choreografie TSG Bietigheim A Heart and Soul Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 1. TC Ludwigsburg A Mosaik TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black TSG Badenia Weinheim A Avatar

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 10. November 2024