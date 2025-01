buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club glänzt weiter in der Tanz-Bundesliga Stand: 26.01.2025 21:52 Uhr

Auch beim 2. Turnier in Bremerhaven war an der Bremer Lateinformation kein Vorbeikommen. Das Weltmeisterteam bekam erneut von den Wertungsrichtern sieben Mal die Eins.

Von Petra Philippsen

Beim Start der Tanz-Bundesliga vor zwei Wochen, da war der frischgebackene Weltmeister der Lateinformationen noch etwas überkritisch mit der eigenen Leistung – dabei hatte der Bremer Grün-Gold-Club bereits da von allen sieben Wertungsrichtern die Eins bekommen.

An diesem Wochenende stand in Bremerhaven das zweite von fünf Bundesliga-Turnieren an und dieses Mal waren die Bremer mit ihren beiden Durchgängen rundum zufrieden. Sie konnten die "kleinen Macken", die das Trainerteam um Uta und Roberto Albanese zuvor noch gesehen hatte, restlos ausbügeln und die Formation legte zwei fehlerfreie Runden mit "Freedom and Peace" aufs Parkett.

Insgesamt blieb die Reihenfolge der acht Formationen wie bereits beim Bundesligastart in Buchholz bestehen. Das B-Team des Grün-Gold-Clubs von Trainer Angelo Adler festigte seinen fünften Platz, Blau-Weiss Buchholz bleibt als Nummer zwei der stärkste Herausforderer der Bremer – die haben nun am 8. Februar ihr Heimspiel in der Messehalle 7 auf der Bremer Bürgerweide.

Ergebnis 2. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen Saison 2025: Platz Mannschaft Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 2 2 2 2 2 2 2 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 3 3 5 5 3 3 4. TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music 4 4 4 4 3 4 4 5. Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key 5 5 5 3 4 5 5 Kleines Finale: 6. 1. TC Ludwigsburg A Mosaik 6 6 6 6 8 6 6 7. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black 7 8 8 7 6 7 7 8. TSG Badenia Weinheim A Avatar 8 7 7 8 7 8 8

Die Bundesliga-Termine der Lateinformationen: Turniertag Termin Ort 1. 11. Januar 2025, 19 Uhr Buchholz 2. 25. Januar 2025, 19 Uhr Bremerhaven 3. 8. Februar 2025, 19 Uhr Bremen 4. 22. Februar 2025, 19 Uhr Bochum 5. 8. März 2025, 19 Uhr Bietigheim

