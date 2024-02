buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club gewinnt die Tanz-Bundesliga Stand: 24.02.2024 22:29 Uhr

Beim vorletzten Turnier der Saison in Ludwigsburg machte die Bremer Lateinformation alles klar. Dass der Weltmeister dabei nicht alle Einsen bekam, hatte einen Grund.

Von Petra Philippsen

Als die sieben Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter am Samstagabend in der Ludwigsburger Rundsporthalle ihre Platzierungstafeln hochhielten, da musste man sich fast die Augen reiben. Denn die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs, amtierender Weltmeister, hatte nur fünf Mal die Eins erhalten, dazu zwei Mal die Zwei.

Das hatte es sehr lange nicht mehr gegeben. Doch damit hatte die Bremer Formation trotzdem souverän das 4. Turnier und auch vorzeitig diese Bundesliga-Saison gewonnen. Der Gesamtsieg war Grün-Gold bei nur noch einem ausstehenden Turnier nicht mehr zu nehmen.

Grün-Gold tanzt nicht mit Stammformation

Grün-Gold-Kapitän Michel Spiro führte die Bremer Lateinformation in Ludwigsburg an, in der einige neue Paare tanzten.

Das Bremer Team hatte in dieser Saison in einer eigenen Liga getanzt und mit "Freedom and Peace" erneut die anspruchsvollste Choreografie mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad geboten. Dass in Ludwigsburg nun erstmals nicht alle Einsen an Grün-Gold gingen, lag daran, dass die Bremer auch Paaren aus der zweiten Reihe eine Wettkampfchance geben wollten. Da sie den Bundesliga-Sieg quasi schon in der Tasche hatten.

Denn nach dieser Saison wird es bei Grün-Gold erneut einen Umbruch geben, einige Tänzerinnen und Tänzer verlassen aus beruflichen oder privaten Gründen das Team. So sollten die Nachrücker so früh wie möglich enger herangeführt werden. Und die Formation machte ihre Sache in Ludwigsburg gut. Doch so perfekt eingespielt wie die Stammformation konnte sie nicht sein.

Bremerhaven nur auf Platz 4

Die TSG Bremerhaven zeigte ihre Choreografie "Top Gun" beim Bundesliga-Turnier in Ludwigsburg.

Und so schnappte sich die durch und durch eingespielte Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz an diesem Abend die beiden Einsen und sicherte sich mit einem sehr starken Finaldurchgang mit "Made to love" verdient den zweiten Platz. Jubeln durfte dann auch das Team aus Bietigheim, das den dritten Platz belegte mit seiner Hommage an Barbie und Modern Talking.

Für die TSG Bremerhaven reichte es bei diesem Turnier nur zum vierten Rang. Mit der Choreografie "Top Gun" konnte die Mannschaft von Trainer Lars-Ole Rühmann die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter nicht vollends überzeugen. Sie erhielten fünf Mal die Vier und zwei Mal die Drei.

Der Abschluss der Lateinformations-Bundesliga findet am 9. März in Bremen statt. Der Grün-Gold-Club will dieses Heimspiel nutzen, um mit den Bremer Fans eine weitere Erfolgssaison mit dem 18. Deutschen Meistertitel, dem 13. WM-Titel und der gewonnenen Bundesliga-Saison zu feiern.

Ergebnis 4. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen: Platz Team Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 2 1 1 2 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A Made to love 2 1 2 2 1 2 2 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 4 3 4 3 3 3 4. TSG Bremerhaven A Top Gun 4 3 4 3 4 4 4 5. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond 5 5 5 5 5 5 5 Kleines Finale: 6. TSC Residenz Ludwigsburg A Change 1 1 1 1 1 1 1 7. VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive 2 2 2 3 2 3 3 8. 1. Latin Team Kiel A Dreams 3 3 3 2 3 2 2

Mehr zum Tanzsport:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Sport Kompakt, 24. Februar 2024, 15:28 Uhr