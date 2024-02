buten un binnen 7 Mal die 1: Bremer Grün-Gold-Club tanzt weiter in eigener Liga Stand: 10.02.2024 22:52 Uhr

Auch beim 3. Bundesliga-Turnier der Saison in Kiel war die Lateinformation von Trainer Roberto Albanese das Maß des Tanzsports. Die TSG Bremerhaven wurde Dritter.

Von Petra Philippsen

Die Spannung hatte sich am Samstagabend in der Kieler Sporthalle schnell gelöst – denn als die Wertung des Großen Finales begann, kam jene für Blau-Weiss Buchholz direkt als Erstes. Und als alle sieben Wertungsrichter Platz zwei für die Lateinformation von Franziska Becker auf ihren Tafeln hochhielten, da war alles klar: Im Zweikampf mit der TSG Bremerhaven war Buchholz wieder vorbeigezogen.

Die TSG Bremerhaven erreichte mit "Top Gun" Rang drei in Kiel.

Die TSG von Trainer Lars-Ole Rühmann hatte sich einen Fehler im Finale erlaubt und erhielt an diesem Abend sechs dritte und einen vierten Platz. Damit wurde Bremerhaven auf Rang drei beim 3. Bundesliga-Turnier der Saison gewertet. So steht das Duell um Rang zwei auf nationaler Ebene nun bei 2:1 für Buchholz.

"2 fehlerfreie Durchgänge von uns"

Den Sieg jedoch konnten sie den Weltmeistern aus Bremen nicht streitig machen. Mit zwei nahezu perfekten, fehlerfreien Durchgängen setzte die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs mal wieder die eigene Messlatte erneut ein paar Zentimeter höher.

Sieben Mal die Eins der Wertungsrichter war der Lohn für eine sehr runden Abend auf allerhöchstem Tanzniveau. "Wir sind sehr zufrieden", sagte GGC-Vorsitzender Jens Steinmann buten un binnen, "das war ein sehr gutes Turnier von uns mit zwei fehlerfreien Durchgängen."

Grün-Gold theoretisch schon Gesamtsieger

Trainer Roberto Albanese führte seine Lateinformation in dieser Bundesliga-Saison schon zu drei Siegen.

Obwohl die Bremer Formation nun drei der fünf Bundesliga-Turniere gewonnen haben, steht sie offiziell noch nicht als Sieger fest. Denn falls Grün-Gold bei einem oder gar beiden verbliebenen Turnieren nicht antreten würde, bekäme das Team als Wertung nur acht Punkte für den letzten Platz und dazu zwei Strafpunkte verpasst.

Da das Saisonfinale am 9. März in Bremen steigt, ist die Abwesenheit des Gastgebers als mehr als unwahrscheinlich. Und auch beim nächsten Turnier am 24. Februar in Ludwigsburg will Grün-Gold auf jeden Fall antreten – möglicherweise bekommen aber ein paar Tänzerinnen und Tänzer aus der zweiten Reihe die Chance zu tanzen. Allein schon, weil auch nach dieser Saison wieder einige die Formation aus beruflichen oder privaten Gründen verlassen werden.

5 Formationen im Kleinen Finale

In Kiel mussten die Bremer bereits krankheitsbedingt ein Paar tauschen, und das "Ersatzpaar" hatte sich nahtlos in die Formation eingefügt. Trainer Roberto Albanese hat also viel Qualität in petto, das ist bei der Konkurrenz nicht immer der Fall.

Und während Grün-Gold das Große Finale der vier Formationen dominierte, tanzten dieses Mal auch vier und nicht nur drei Teams im Kleinen Finale. Nach der Vorrunde muss es demnach einen Gleichstand zwischen zwei Formationen gegeben haben. Die Wertungen nach der Vorrrunde sind jedoch nicht offen. Am Ende sortierte sich die Reihenfolge ab Rang vier genauso wie vor zwei Wochen in Bremerhaven. Die Formationen aus Kiel und Bochum werden wohl aus der Bundesliga absteigen.

Ergebnis 3. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen: Platz Team Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A Made to love 2 2 2 2 2 2 2 3. TSG Bremerhaven A Top Gun 3 3 3 4 3 3 3 4. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 3 3 4 3 3 3 Kleines Finale: 5. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond 1 1 2 1 1 1 1 6. TSC Residenz Ludwigsburg A Change 2 2 1 2 4 4 2 7. 1. Latin Team Kiel A Dreams 4 3 3 3 2 2 3 8. VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive 3 4 4 4 3 3 4

