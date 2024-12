buten un binnen 5 Dinge, die Sie zur Tanz-WM wissen sollten Stand: 05.12.2024 15:53 Uhr

Wer macht Bremens Grün-Gold-Club den 14. WM-Titel der Lateinformationen streitig? Wann startet der Livestream? Wir bringen Sie schon mal in Tanz-Stimmung.

Von Petra Philippsen

Der Countdown läuft, das Kribbeln hat begonnen – am Samstag kämpfen zwölf Teams im Multiversum Schwechat in Wien um die Tanz-Krone und der Bremer Grün-Gold-Club will mit seiner Choreografie "Freedom und Peace" seinen WM-Titel verteidigen.

Welche Formationen tanzen mit? Wann startet der Livestream? Wie sind die Regeln der Tanz-WM? Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Start wissen müssen:

1. Wie läuft die Tanz-WM ab?

Zwölf Formationen treten am Samstag in drei Runden an: Vor-, Zwischenrunde und Finale werden getanzt. Los geht es mit der Vorrunde ab 15:40 Uhr, gegen 22:30 Uhr steht der neue Weltmeister dann fest. Im Finale treten die sechs besten Lateinformationen an, ob in der Zwischenrunde einige Teams ausscheiden oder alle zwölf noch einmal antreten dürfen, steht noch nicht fest.

Die russischen Formationen sind auch weiterhin nicht startberechtigt bei der WM. Fehlen wird erneut ebenso die TSG Bremerhaven, die in dieser Saison ihre Mannschaft aus der Bundesliga zurückgezogen hatte. Als zweite deutsche Formation ist in Wien neben Bremen wieder Blau-Weiss Buchholz dabei, das bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr einen guten vierten Platz belegte.

2. Mit uns exklusiv aufs Parkett: So sind Sie bei der Tanz-WM live dabei

Auf butenunbinnen.de verpassen Sie nichts – wir zeigen die Zwischenrunde und das Finale exklusiv! Am Samstag ab 19:50 Uhr beginnt der Zwischenrunden-Livestream, begleitet von unseren Kommentatoren Carsten Flügel und Markus Sónyi.

Ab 21:40 Uhr geht es dann auf butenunbinnen.de mit dem Final-Livestream weiter – verfolgen Sie exklusiv mit, ob der Bremer Grün-Gold-Club seinen WM-Titel verteidigen kann.

Wir halten Sie Online mit allen Infos rund um die Weltmeisterschaft bereits ab der Vorrunde am Nachmittag auf dem Laufenden – natürlich gibt es im Anschluss auch wieder die Final-Choreografien der Top-Formationen in voller Länge bei uns zu sehen. Zudem zeigt der Sportblitz am Sonntag um 19:30 Uhr die Highlights der WM.

3. Grün-Gold hat WM-Titel Nummer 14 im Visier

Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft vor vier Wochen hat die Bremer Lateinformation die Feuertaufe der runderneuerten Choreografie "Freedom and Peace" mit Bravour bestanden. Das Team von Trainer Roberto Albanese geht als Titelverteidiger und Favorit ins Rennen.

Allerdings hatte es zum Saisonstart wieder einen Umbruch in der Grün-Gold-Mannschaft gegeben und für einige Tänzerinnen und Tänzer wird es die erste Weltmeisterschaft. Für die Bremer wird es darum gehen, ihre Choreografie sauber durchzutanzen, dann stehen die Chancen auf den 14. WM-Titel gut. Doch Grün-Gold hat einmal mehr den Druck des Gejagten und dem muss die Formation während des extrem langen Turniertages in allen drei Runden standhalten.

Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wir müssen sehr souverän auftreten und in allen drei Durchgängen eine sehr sehr gute Leistung bringen.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

4. Wer sind die stärksten Konkurrenten?

Unter den elf Konkurrenten muss der Grün-Gold-Club besonders wachsam bei den Gastgebern Zwölfaxing und Moon Dance aus der Mongolei sein. Beide Formationen platzierten sich bei der WM im vergangenen Jahr direkt hinter den Bremern. Trainer Roberto Albanese rechnet in jedem Fall mit "einem spannenden WM-Finale".

Zwölfaxing ist amtierender österreichischer Meister und wird mit einem gewissen Heimvorteil antreten. Der überraschende zweite Platz im Vorjahr dürfte der Formation noch mehr Bestätigung gegeben haben. Zwölfaxing tritt jedoch mit einem komplett anderen Stil als die Bremer an, deren Choreografie eine hohe Dynamik und extrem viele und schnelle Bildwechsel kennzeichnet.

"Die Österreicher versuchen, über eine sehr ruhige Choreografie mit wenig Bildwechseln eine hohe Synchronität zu erzeugen. Das ist bei uns im Schwierigkeitsgrad schon höher", erklärte Albanese. Die Mongolei tritt mit einem neuen Thema an, auch dort muss sich im Wettbewerb zeigen, wie deren Stil bei den Wertungsrichtern ankommt. Genau vorhersagen lässt sich das nie. Daher ist Albanese sicher: "Es wird darum gehen, das Gesamtpaket am besten auf die Fläche zu bringen."

Folgende Lateinformationen treten bei der WM an: # Team Land Choreografie 1 Grün-Gold-Club Bremen Deutschland Freedom and Peace 2 Blau-Weiss Buchholz Deutschland On the Floor 3 HSV Zwölfaxing Österreich Momentum 4 Union Perchtoldsdorf Österreich One Millions Reasons 4 Love 5 Fever Dance Company Preston Großbritannien The Moulin Rouge 6 XS Latin Cambridge A Team Großbritannien Anthem 7 Star Dance Mongolei The Spirit of Mongolia 8 Moon Dance Mongolei Latin Roots 9 Double V Niederlande Galvanize 10 DSV Dance Impression Niederlande Survivor 11 Adagio Ukraine Silent Scream 12 Vracar Formation Team Serbien Because of you

5. 3.0-Wertungssystem statt Klapptafeln

Kleine Regelkunde: Eine Formations-Choreografie dauert sechs Minuten, es werden jedoch nur drei bis maximal viereinhalb Minuten gewertet. Der sogenannte Einmarsch und Ausmarsch zählen nur zum Gesamteindruck dazu. Gezeigt werden müssen aber auf jeden Fall alle fünf Lateintänze (Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble und Jive) in der Choreografie.

Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig. Bei der WM wird im WDSF 3.0-System gewertet, bei dem zwölf Wertungsrichter in vier Gruppen aufteilt werden. Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig: Technische Qualität, Bewegung zur Musik, Teamharmonie und Choreografie.

Das 3.0-System ist für die Zuschauer transparenter, bis zu maximal zehn Punkten (Outstanding) können pro Kategorie vergeben werden. Für einen perfekten Auftritt würde man also mit insgesamt 40 Punkten belohnt.

