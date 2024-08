buten un binnen 2:2 in Augsburg – Werder quält sich beim Saisonstart Stand: 24.08.2024 17:24 Uhr

Mit einer sehr durchwachsenen Leistung haben die Bremer zum Bundesliga-Start einen Punkt eingefahren. Und dabei hatte das Team von Ole Werner noch Glück.

Werder Bremen wartet weiterhin auf einen Sieg zum Saisonstart. Der letzte gelang den Bremern 2013 beim 1:0 gegen Braunschweig, in Augsburg schrammten die Grün-Weißen in der Schlussphase nur knapp an einer Niederlage vorbei. Restlos überzeugend war der Auftritt der Bremern beim 2:2-Remis nicht.

In der 12. Minute gingen die Bremer zunächst durch Felix Agu aus dem Nichts in Führung. Augsburgs Torhüter Nediljko Labrovic sah dabei unglücklich aus, hielt im Anschluss aber ausgezeichnet. Doch Augsburg düpierte Werders wackelige Abwehr durch ein Traumtor von Elvis Rexhbeçaj (16. Minute) aus 27 Metern. Und Samuel Essende (35. Minute) legte für Augsburg nach, das mit der 2:1-Führung in die Pause ging.

Augsburger Tor wird aberkannt

Nach dem Seitenwechsel übernahm Werder zunächst das Kommando. Ein Aktivposten war auf dem rechten Flügel Mitchell Weiser. Er schlug auch die präzise Flanke auf den eingewechselten Njinmah, der am zweiten Pfosten aus spitzem Winkel in der 58. Minute den 2:2--Ausgleich einköpfte. Doch Werder tat sich bei sommerliche Hitze weiter schwer gegen den FCA. Bremen war um Spielkontrolle bemüht, wirkte aber nicht immer entschlossen genug. Augsburg spielte bei seinen Vorstößen zielstrebiger.

In der Schlussphase hatten die Bremer dann gleich zwei Mal Glück: In der 68. Minute wurde ein weiteres Tor von Essende aberkannt, weil ihm der Ball minimal an den Arm sprang. Die Überprüfung durch den Videoassistenten bestätigte die Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

Jung entgeht Handspiel-Rot

In der 79. Minute sah es bei einem Abwehrversuch von Anthony Jung auch nach einem Handspiel und Platzverweis aus, der Schiedsrichter entschied nach Ansicht der Videobilder aber dagegen. So blieb es beim 2:2. Auch weil Augsburgs Keeper zuvor in der 72. Minute einen Treffer des frei auf ihm zugelaufenen Marvin Ducksch furios vereitelt hatte.

Beide Mannschaften waren mit einem Erfolgserlebnis in der ersten Runde des DFB-Pokals in die neue Saison gestartet: Augsburg gewann beim Regionalligisten Viktoria Köln (4:1), Bremen beim Drittligisten Energie Cottbus (3:1) – alle drei Treffer erzielte Keke Topp. Dieses Mal blieb dieser jedoch blass und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

