buten un binnen 19. Titel! Bremer Grün-Gold-Club wieder einsame Spitze bei Tanz-DM Stand: 09.11.2024 22:37 Uhr

Der Anfang des Turniers verlief für die Bremer Lateinformation etwas holprig, doch das Team von Trainer Roberto Albanese fing sich und glänzte besonders im Finale.

Von Petra Philippsen

Am Ende eines Tages, der für die Bremer Lateinformation des Grün-Gold-Clubs bereits um sechs Uhr morgens mit dem Styling begonnen hatte, brauchte es noch einmal viel Geduld.

Mit einer Verzögerung von 15 Minuten begann das Finale der Lateinformationen erst um 22 Uhr am Samstagabend und Grün-Gold war als letztes der vier Teams an der Reihe. Blau-Weiss Buchholz hatte mit seiner neuen Choreografie "On the Floor" vorgelegt, doch die Bremer steigerten sich nach der sehr guten Zwischenrunde noch einmal, als es wirklich zählte.

Buchholz sichert sich Platz 2 und WM-Ticket

Fehlerfrei lieferte die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese im Finale ab und durfte schließlich in der sogenannten "Kiss-and-cry"-Area endlich ausgelassen jubeln, als die Wertung feststand. Mit 34,25 Punkten gewannen die Bremer deutlich vor der Konkurrenz.

Zum 19. Mal – und dabei zum 17. Mal in Folge – führt bei der Deutschen Meisterschaft am Grün-Gold-Club kein Weg vorbei. Mit dem zweiten Platz sichert sich Buchholz ebenfalls das Ticket für die WM am 7. Dezember in Wien. Die Bremer waren über ihren Sieg der Bundesliga bereits qualifiziert.

Meine Freude ist sehr groß. Weil wir heute viele neue Kids in der Mannschaft hatten, die zum ersten Mal so ein großes Turnier getanzt haben. Und sie hatten die Druck, Erster werden zu müssen. Wir haben das sehr gut heute hinbekommen, ich bin sehr zufrieden.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Finalergebnis DM der Lateinformationen 2024: Platz Team Choreografie Punkte 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 34,25 2. Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 32,37 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 31,67 4. TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music 30,38 Aus nach Zwischenrunde: 5. Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key 6. 1. TC Ludwigsburg A Mosaik Aus nach Vorrunde: 7. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black 8. TSG Badenia Weinheim A Avatar

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 10. November 2024, 19:30 Uhr