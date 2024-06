buten un binnen 15 Jahre altes Bremer Tanzpaar holt nächsten DM-Titel – und WM-Quali Stand: 16.06.2024 18:18 Uhr

Das Grün-Gold-Paar Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite hat seinen Titel über zehn Tänze bei der Junioren-DM verteidigt – und will das auch bei der WM schaffen.

Von Petra Philippsen

Beim sogenannten Honor-Dance gehörte das Tanzparkett ihnen dann ganz allein: Die beiden 15-jährigen Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite vom Bremer Grün-Gold-Club hatten sich gegen 23 andere Paare durchgesetzt und ihren Deutschen-Meister-Titel der Junioren II über die zehn Tänze erfolgreich verteidigt.

Nachdem die beiden ihre Goldmedaille überreicht bekommen hatten, zeigten sie dann noch einmal ihren Jive als Ehrentanz für ihren Sieg. Mit hervorragenden 14,0 Punkten hatte sich das Bremer GGC-Paar gegen seine stärksten Konkurrenten Kiril Alexander Denius und Jana Milicevic vom Tanzsportclub Düsseldorf (16,0) behauptet und sich mit dem Titel auch gleichzeitig für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Auch bei der WM sind die beiden Teenager Titelverteidiger und hoffen, dass es auf internationalem Parkett dann ebenso glatt läuft, wie an diesem Wochenende im mittelfränkischen Fürth. Die Tanzpaare treten in diesem kombinierten Wettbewerb jeweils über fünf Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep) an und in den fünf Lateintänzen (Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Jive und Paso Doble).

Ergebnis Deutsche Meisterschaft Junioren II Kombination:

1. Yigit Bayraktar/Lukrecija Kuraite, Grün-Gold-Club Bremen (14.0)

2. Kiril Alexander Denius/Jana Milicevic, TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (16.0)

3. Erik Bozhemskyy/Anna Geist, TSC Aurora Dortmund (31.5)

4. Max Diemke/Jessica Diemke, Elegance Potsdam (40.5)

5. Ruslan Fesenko/Sofiya Hladun, TTC Erlangen (52.5)

6. Daniel Stoll/Lidia Stoll, Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (55.5)

