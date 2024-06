Wüste statt Wolfsburg Keeper Casteels wechselt nach Saudi-Arabien Stand: 10.06.2024 20:02 Uhr

Für Keeper Koen Casteels beginnt nach der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ein neuer Lebensabschnitt. Nach 13 Jahren in der Bundesliga setzt der bisherige Stammtorwart des VfL Wolfsburg seine Karriere in Saudi-Arabien fort.

Der 31-Jährige unterzeichnete am Montag einen Dreijahresvertrag beim Al-Qadsiah FC, dem frisch gebackenen Meister der Saudi First Division League. Der Club aus der Küstenstadt Khobar wird von dem größten saudischen Ölkonzern Aramco unterstützt und hat große sportliche Ambitionen. So sollte unter anderem Startrainer José Mourinho verpflichtet werden, ehe sich der Portugiese für Fenerbahce Istanbul entschied.

Bei Al-Qadsiah trifft Casteels unter anderem auf Alexander Hack. Der Innenverteidiger war im vergangenen Sommer vom 1. FSV Mainz 05 in die Wüste gewechselt.

Casteels neun Jahre lang beim VfL Wolfsburg

Casteels spielte neun Jahre für den VfL Wolfsburg. Der Torwart war 2015 von der TSG Hoffenheim zu den Niedersachsen gewechselt. Der Werksclub verlieh ihn anschließend ein halbes Jahr an Werder Bremen. Ab der Saison 2017/2018 war der Belgier unumstrittene Nummer eins bei den "Wölfen". Dass er seinen nun auslaufenden Vertrag beim VfL nicht verlängern wird, hatte bereits seit geraumer Zeit festgestanden.

Bei der am kommenden Freitag beginnenden Europameisterschaft in Deutschland wird er als Stammkeeper und als Ersatz für den lange verletzten Thibaut Courtois von Real Madrid im belgischen Tor stehen. Die "Roten Teufel" starten am kommenden Montag mit dem Spiel gegen die Slowakei in das Turnier.

