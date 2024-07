NDR-Sport Warnemünde: 18 Mannschaften treten bei 1. Segel-Bundesliga an Stand: 12.07.2024 15:49 Uhr

Bei der Warnemünder Woche treten bis Sonntag 18 Mannschaften in der 1. Segel-Bundesliga gegeneinander an. Der Akademische Segelverein Warnemünde hofft auf einen Podiumsplatz.

Bis Sonntag nehmen 18 Mannschaften im Rahmen der Warnemünder Woche an der 1. Bundesliga im Segeln teil. Insgesamt 16 Wettfahrten sollen an den drei Tagen gesegelt werden.

Akademischer Segelverein Warnemünde hofft auf Podiumsplatz

Auch der Akademische Segelverein Warnemünde ist am Start, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die vierköpfige Crew tritt an, um sich einen Podiumsplatz zu sichern und so in der Gesamttabelle der Liga von Platz 13 auf einen einstelligen Platz vorzurücken. "Vor zwei Jahren haben wir in der 2. Bundesliga den zweiten Platz hier belegt in unserem Heimrevier, deswegen denke ich, dass das auch das klare Ziel hier sein wird, unter den ersten Dreien zu sein und auf dem Treppchen zu landen", sagt Segler Laurenz Hagen.

Team mit Heimvorteil

An den Start geht die gleiche Crew, die sich kurz zuvor während der Warnemünder Woche für die Segel Champions League qualifiziert hat. Laut Hagen hoffen sie auf einen Heimvorteil: "Unser gesamtes Team hofft darauf, dass wir einen schönen Nordwind mit viel Druck und Welle bekommen, weil wir das können, weil wir hier oben aufgewachsen sind. Und die Teams aus dem Süden das eben nicht kennen und damit auch nicht so unbedingt umzugehen wissen, wie wir das vielleicht tun."

