Halbfinalsieg gegen Suhl Volleyball - SSC Schwerin zieht ins Finale ein Stand: 13.04.2025 17:35 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben die Finalserie um die deutsche Meisterschaft erreicht. Der Hauptrunden-Sieger gewann am Sonntag im Play-off-Halbfinale nach dem Modus "Best of three" beim Tabellenfünften VfB Suhl mit 3:1 (20:25, 25:19, 25:20; 25:23).

Das erste Duell vor einer Woche hatte der Rekordchampion mit 3:0 gewonnen. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel entschied der SSC die Halbfinalserie vorzeitig und buchte damit das Ticket für das Endspiel.

Offen ist noch, wer der Gegner des Teams von Cheftrainer Felix Koslowski sein wird. Zwischen Titelverteidiger MTV Stuttgart und Pokalsieger Dresdner SC steht es in der Serie 1:1. Die Entscheidung fällt am Mittwoch in Stuttgart im dritten Duell.

Traum von der Meisterschaft lebt

Nach ausgeglichenem Beginn im ersten Satz bekam Schwerin Probleme in der Annahme und im Angriff. Suhl zog auf 15:9 davon und ließ sich den Durchgang nicht mehr nehmen. Der SSC zeigte sich anschließend aber gut erholt. Die Abläufe bei den Mecklenburgerinnen passten nun besser. Allerdings profitierten die Gäste im dritten Satz beim Stand von 15:12 auch von einer strittigen Schiedsrichterentscheidung.

Im vierten Durchgang lag Schwerin bereits 19:22 zurück. Doch dann unterliefen Suhl vier Angriffsfehler. Schließlich machte Elles Dambrink mit dem zweiten Matchball alles klar. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern darf somit weiter vom Titel träumen - seit sieben Jahren wartet der SSC auf die nächste Meisterschaft.

