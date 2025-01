NDR-Sport Volleyball: SSC Schwerin unterliegt Meister Stuttgart Stand: 15.01.2025 20:36 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Stuttgart verloren. In eigener Halle unterlag das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend in einer hochklassigen und spannenden Partie 2:3 (19:25,23:22,25:23,24:26,13:15). Der Meister schob sich damit am SSC vorbei an die Tabellenspitze. | 15.01.2025 20:35