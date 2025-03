NDR-Sport Volleyball: SSC Schwerin startet mit Sieg in die Play-offs Stand: 22.03.2025 18:30 Uhr

Der Hauptrunden-Sieger setzte sich zum Auftakt der Serie "best of three" gegen den Tabellenachten durch.

Im ersten Duell des Play-off-Viertelfinales sind die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin ihrer Favoritenrolle gegen die Ladies in Black Aachen gerecht geworden. Der Hauptrunden-Sieger setzte sich zum Auftakt der Serie "best of three" mit 3:0 (25:13, 27:25, 25:20) gegen den Tabellenachten durch. Das möglicherweise schon entscheidende zweite Spiel findet am 29. März in Aachen statt. Play-offs | 22.03.2025 18:26

