NDR-Sport Viel Stimmung vor dem Fest: Hansa Rostock empfängt Hannover 96 II Stand: 20.12.2024 16:04 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock strebt zum Hinrundenabschluss gegen Hannover 96 II am Sonntag den sechsten Heimsieg der Saison an. Einen Tag zuvor stehen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung wichtige Entscheidungen im Verein an.

Es wird stimmungsvoll bei Hansa Rostock am letzten Wochenende vor Weihnachten - in doppelter Hinsicht. Zuerst auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonnabend um 11 Uhr in der Rostocker Stadthalle, in deren Rahmen die Wahl von drei Aufsichtsräten vollzogen werden soll. Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzung der Versammlung vom 24. November, die wegen technischer Probleme abgebrochen und verschoben werden musste.

Und dann soll es am Sonntag (19.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen Hannover 96 II - so stellen sie es sich beim FCH zumindest vor - richtig feierlich werden.

Hannover 96 gibt seine 2.600 Tickets zurück

Der Rahmen wird in jedem Fall außergewöhnlich sein für ein Spiel gegen eine zweite Mannschaft, die sonst den Ticketverkauf bei den gastgebenden Clubs nicht gerade in die Höhe schnellen lässt. Beim FC Hansa ist dies anders: Der Heimbereich ist längst ausverkauft - 25.700 Eintrittskarten gingen bereits weg.

Es geht aber noch mehr: Denn der FCH macht, in Absprache mit Hannover 96, den Gästeblock für Hansa-Fans auf. Die "Roten" haben ihre 2.600 Tickets zurückgegeben. "Wir machen das Ostseestadion voll" - diesen Plan hatten die Mecklenburger für das letzte Heimspiel des Jahres. Und es scheint, als sollte er aufgehen.

Hansa-Coach Brinkmann warnt vor 96 II

Zum großen Hansa-Glück fehlt dann nur noch ein Sieg gegen den Aufsteiger. Einfach werde dies aber keinesfalls, warnte FCH-Coach Daniel Brinkmann: "Wir wollen das letzte Heimspiel des Jahres natürlich gewinnen, und wir haben auch das Zeug dazu. Hannover 96 II ist jedoch eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen, die einen intensiven Fußball spielt und die ja beispielsweise beim SV Wehen Wiesbaden mit 5:1 gewonnen hat. Da müssen wir schon noch mal alles in die Waagschale legen."

Der Neuling schlägt sich im bisherigen Verlauf der Saison in der Tat bislang achtbar. 96 II geht als Viertletzter mit nur einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang in den 19. Spieltag.

"Wenn wir jetzt gegen Hannover 96 II gewinnen sollten, hätten wir eine sehr gute Ausgangslage."

— Hansa-Trainer Daniel Brinkmann

Dort unten, im Tabellenkeller, hat sich auch Rostock lange aufgehalten - bis es unter Brinkmann aufwärts ging. Zwar gab es am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage bei Energie Cottbus, davor aber hatte die Kogge drei Siege in Folge gefeiert. Mit ihren 25 Punkten stehen die Mecklenburger vor dem Hinrundenabschluss im Mittelfeld der Tabelle. "Ich denke, dass wir eine positive Tedenz haben", sagte Brinkmann.

"Vor nicht allzu langer Zeit haben wir das Ziel ausgegeben, dass wir uns stabilisieren wollen. Wenn wir jetzt gegen Hannover 96 II gewinnen sollten, hätten wir eine sehr gute Ausgangssituation", sagte der 38-Jährige. "Sollte es nicht klappen, wovon ich absolut nicht ausgehe, wäre die Situation immer noch besser als vor vier, fünf Wochen."

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Uphoff - Manu, Gürleyen, Ruschke - Mejdr, Dirkner, Schuster, Neidhart - Fröling, Lebeau - Haugen

Hannover 96 II: Stahl - Arkenberg, Uhlmann, Walbrecht, Matsuda - Westermeier, Engelbreth - Frauendorf, Ndikom, Kalem - Marino

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 22.12.2024 | 19:30 Uhr