NDR-Sport VfL Wolfsburg überrollt Eintracht Frankfurt im Top-Spiel

VfL Wolfsburg überrollt Eintracht Frankfurt im Top-Spiel Stand: 16.02.2025 18:54 Uhr

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich nach dem Aus im DFB-Pokal eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 6:1 (5:0) fertigten sie am Sonntag Eintracht Frankfurt im Topspiel ab.

Das Duell mit dem bisherigen Tabellenführer wurde zu einer unerwartet einseitigen Angelegenheit - und es war eine überaus wichtige dazu. Denn im Falle einer Niederlage hätte das für die "Wölfinnen" nicht nur ein entscheidender Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft sein können, sondern auch angesichts des schweren Viertelfinalduells mit dem FC Barcelona in der Champions League sogar der Vorbote einer möglicherweise titellosen Saison.

So aber zog das Team von Trainer Tommy Stroot verdient in der Tabelle nach Punkten mit den Hessinnen gleich und bleibt in Schlagdistanz zum FC Bayern München, der durch den 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Werder Bremen nach 15 Spieltagen neuer Spitzenreiter ist und drei Zähler mehr auf dem Konto hat.

Blitzstart für den VfL

Es lief von Beginn an für die Gastgeberinnen, die schon in der dritten Minute erstmals jubelten. VfL-Kapitänin Alexandra Popp konnte im gegnerischen Strafraum ungestört wirken und ließ sich nicht lange bitten - das frühe 1:0. Kurz darauf war Lineth Beerensteyn zu schnell für Sara Doorsoun und markierte das bereits komfortable 2:0 nach nur acht Minuten. Wenig später musste die Ex-Wolfsburgerin Doorsoun dann auch noch verletzt raus, was zusätzlich für Verunsicherung in der Frankfurter Defensive sorgte - der Fehlstart der Eintracht war perfekt.

Frankfurt sichtlich schlapp

Den Frankfurterinnen steckte der verlorene Pokal-Krimi beim FC Bayern, in dem sie bis zur 90. Minute mit 1:0 geführt hatten und nach dem späten Ausgleich in der Verlängerung noch eine 1:4-Pleite kassierten, sichtlich in den Knochen. Physisch wie psychisch, und nach dem frühen 0:2-Rückstand erlahmte jede Gegenwehr, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Ein ums andere Mal konnte der VfL die Gäste überrumpeln, und es passte ins Bild, dass Nina Lührßen gleich zwei Elfmeter verursachte. Janina Minge (29.) und Lena Lattwein verwandelten kurz vor der Pause.

Euphorie bei den Wolfsburgerinnen, Frust bei Frankfurt, doch der tiefste Tiefpunkt der Hessinnen folgte noch in der ersten Hälfte. Nach einem Freistoß von Svenja Huth brachte Eintracht-Keeperin Stina Johannes zwar die Hände an den Ball, doch letztlich fiel er am langen Pfosten runter und Ex-VfL-Spielerin Pia-Sophie Wolter auf den Kopf, von wo aus er ins Netz sprang - Eigentor und das 5:0 für Wolfsburg.

Wolfsburgs Keeperin Borbe hält Elfmeter

Was sollte da noch anbrennen für die "Wölfinnen" nach dem Seitenwechsel? Frankfurt wurde zwar besser und wehrte sich, und immerhin gelang Carlotta Wamser noch der Ehrentreffer (85.). Zuvor hatte allerdings bereits Vivien Endemann das 6:0 erzielt (60.). Wolfsburgs neue Nummer eins Anneke Borbe konnte sich noch auszeichnen, als sie einen schwach geschossenen Elfmeter von Laura Freigang stark parierte (88.). Da war die Partie allerdings längst gelaufen und der immens wichtige Sieg für Wolfsburg schon unter Dach und Fach.

