NDR-Sport VfL Wolfsburg: Christiansen wird neuer Sport-Geschäftsführer

Stand: 07.06.2024 09:58 Uhr

Der VfL Wolfsburg ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer fündig geworden. Der Däne Peter Christiansen werde am 1. Juli seine Arbeit aufnehmen, teilte der niedersächsische Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Christiansen einen ausgewiesenen Fußballfachmann mit einer beeindruckenden Vita für uns gewinnen konnten", sagte der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter. Der neue Mann solle zusammen mit Sportdirektor Sebastian Schindzielorz im Verein "alle notwendigen Weichen stellen", erklärte Witter weiter. Wie zuvor bei Schäfer gehört auch der Frauenfußball zu Christiansens Aufgabenbereich.

Schäfer hatte im Frühjahr trotz eines Vertrags bis 2026 seinen Abschied angekündigt und war daraufhin freigestellt worden. Der 40-Jährige steht vor einem Engagement bei RB Leipzig, die Sachsen müssen sich mit den "Wölfen" aber noch auf eine Ablöse einigen.

Christiansen lotste Wind und Grabara zum VfL

Der 49 Jahre alte Christiansen, seit 2021 Profifußball-Direktor beim dänischen Topclub FC Kopenhagen, ist in Wolfsburg kein Unbekannter: Im Januar 2022 verkaufte er dem VfL Stürmer Jonas Wind, in diesem Sommer folgt Torwart Kamil Grabara, der Nachfolger von Koen Casteels als Nummer eins werden soll. Vor seiner Zeit in Kopenhagen hatte der Däne als Sportdirektor bei Aarhus GF und Randers FC gearbeitet.

Der FC Kopenhagen gewann in Christiansens Amtszeit zweimal die dänische Meisterschaft und einmal den Pokal. In der abgelaufenen Saison qualifizierten sich die Dänen sogar in einer schweren Gruppe mit Bayern München und Manchester United für das Achtelfinale der Champions League, schieden dort aber gegen Manchester City aus.

07.06.2024 | 10:17 Uhr