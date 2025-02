NDR-Sport Überragender Uscins führt TSV Hannover-Burgdorf zum Sieg Stand: 13.02.2025 20:33 Uhr

Ein starker Auftritt von Renars Uscins hat dem Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf den Weg zu zwei weiteren Punkten geebnet. Die "Recken" setzten sich am Donnerstagabend mit 35:27 (18:13) beim TVB Stuttgart durch. Uscins steuerte 14 Tore zum Erfolg bei.

Von Christian Görtzen

Zweites Bundesligaspiel nach der WM-Pause, zweiter Sieg. Vier Tage nach dem knappen 24:23-Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig setzte sich die TSV Hannover-Burgdorf souverän beim Viertletzten TVB Stuttgart durch. Durch den Auswärtssieg sprang das Team von Trainer Christian Prokop zum Beginn des 19. Spieltages mit jetzt 30:8 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang.

Uscins in der ersten Hälfte überragend

Was immer die Gastgeber in der ersten Hälfte auch versuchten - sie bekamen Uscins einfach nicht in den Griff. Der rechte Rückraumspieler traf fast nach Belieben. Als die Niedersachsen mit 13:10 (21.) führten und sie die Schwaben dadurch in die Auszeit zwangen, hatte der 22 Jahre alte deutsche Nationalspieler herausragende acht Treffer zur Führung beigesteuert - und dies per hundertprozentiger Wurfquote.

Und auch nach der taktischen Neuausrichtung der Süddeutschen ging es (zunächst) so weiter. Als die TSV ihre Führung auf 16:10 (24.) ausbaute, lautete die persönliche Statistik für Uscins: zehn Würfe, zehn Treffer, fünf Torvorlagen. Erst in der 26. Minute war es durch den ersten Fehlwurf um die hundertprozentige Wurfquote geschehen. Hannover-Burgdorf ging mit einer 18:13-Führung in die Kabine.

TSV gerät nach Sieben-Tore-Führung in Bedrängnis

Nach Wiederbeginn tat sich dann Linksaußen Vincent Büchner, der im Sommer nach Eisenach wechseln wird, als TSV-Torschütze hervor. Drei Treffer steuerte er zur 23:16-Führung der Gäste bei, die dazu führte, dass das Stuttgarter Trainerduo Jürgen Schweikardt und Jens Bürkle erneut eine Auszeit nahmen.

TVB Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf 27:35 (13:18)

Tore TVB Stuttgart: Rubin 8, M. Häfner 4, D. Fernandez 3/1, Laube 3, Serrano Villalobos 3, Pribetic 2, Toskas 2, K. Häfner 1, Matzken 1

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Uscins 14, Büchner 6, Steinhauser 4, Fischer 3, Gade 2, Solstad 2, Edvardsson 1, Feise 1, Gautzsch 1, Stutzke 1

Strafminuten: 6 / 6

Mit Erfolg: Durch einen anschließenden 4:0-Lauf zwangen die Gastgeber Prokop dazu, die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch zu legen. Er forderte mehr Kompaktheit in der Deckung und vorne mehr Tempo. Kurzfristiger Erfolg stellte sich nicht ein. Durch zwei weitere Treffer war es dann sogar ein 6:0-Lauf der Schwaben, und Hannover-Burgdorf führte nur noch mit 23:22 (43.).

"Recken" in der Schlussphase nervenstark

Aber die "Recken" berappelten sich, waren wieder stark in der Balleroberung und kamen vor allem durch Gegenstöße zu Toren. Uscins traf jetzt zweimal, genauso Marius Steinhauser - und schon zogen die Norddeutschen wieder auf 31:26 davon (52.). Und diesmal ließen sie sich ihren Vorsprung nicht mehr nehmen.

