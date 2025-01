NDR-Sport Torhüter Hoffmann vor Rückkehr zu Eintracht Braunschweig Stand: 07.01.2025 13:24 Uhr

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wird offenbar in der Winterpause Torhüter Ron-Thorben Hoffmann zurück an die Hamburger Straße lotsen. Laut "Sky" kehrt der 25-Jährige nach dem ersten Rückrundenspiel von Schalke 04 zur Eintracht zurück. Vor der Saison war er den umgekehrten Weg gegangen, hatte sich in Gelsenkirchen aber nicht durchgesetzt. Warum der Keeper nicht gleich wechselt? In Spiel eins nach der Winterpause heißt es: "Löwen" - Schalke. Danach könnte Hoffmann gleich da bleiben. | 07.01.2025 13:24