NDR-Sport Tischtennis: Werder Bremen verliert erneut gegen Saarbrücken Stand: 13.01.2025 22:08 Uhr

Der SV Werder Bremen hat in der Tischtennis-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Hanseaten unterlagen am Montagabend dem 1. FC Saarbrücken vor heimischer Kulisse mit 2:3 und konnten so keine Revanche für die Halbfinal-Pleite jüngst beim Final Four um den Pokal gegen die Saarländer nehmen. Die Punkte für die Bremer holten Mattias Falck und Kirill Gerassimenko. Im entscheidenden Doppel verlor Falck an der Seite von Marcelo Aguirre gegen Saarbrückens Duo Patrick Franziska/Eduard Ionescu. Ergebnisse und Tabelle | 13.01.2025 22:07