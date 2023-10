Sieg gegen Kielce THW Kiel auch in der Champions League auf Kurs Stand: 11.10.2023 22:23 Uhr

Der THW Kiel hat in der Champions League seine weiße Weste gewahrt und auch das vierte Gruppenspiel gewonnen. Gegen den polnischen Rekordmeister Kielce setzten sich die "Zebras" am Mittwochabend mit 35:31 (15:16) durch.

Von Johannes Freytag

Nach dem Erfolg in der Bundesliga gegen den HSV Hamburg (34:23) haben die Kieler einen weiteren wichtigen Schritt aus ihrer Ergebniskrise geschafft. Zumal Kielce, zuletzt zweimal in Folge im Königsklassen-Finale, der erste Hochkaräter der Vorrunde war. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang zog das Team von Trainer Filip Jicha nach Wiederbeginn davon und zeigte seine beste Saisonleistung. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren der Färinger Elias Ellefsen á Skipagotu sowie der Schwede Eric Johansson mit jeweils sieben Treffern.

In der Champions League geht es am 19. Oktober weiter - dann feiern die Schleswig-Holsteiner im norwegischen Kolstad ein Wiedersehen mit Sander Sagosen. In der Bundesliga gastieren die Kieler bereits am Sonnabend beim SC DHfK Leipzig.

Intensive und temporeiche erste Hälfte

Eine schnelle 3:1-Führung (5.) gaben die "Zebras" ebenso schnell wieder her. Der polnische Meister bot viel Zweikampfhärte und ließ sich auch von Zeitstrafen nicht beirren. Der THW wiederum leistete sich immer wieder technische Fehler wie Ballverluste, sodass nach 20 Minuten ein 10:12 aus Kieler Sicht zu Buche schlug.

Es war ein intensiver, temporeicher erster Durchgang, in dem die Gäste bei ihren Würfen effektiver waren und daher verdient mit einer knappen Führung in die Pause gingen.

THW zieht Kielce den Zahn

In den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn drehten dann Ellefsen à Skipagotu und Rune Dahmke mit jeweils zwei Treffern die Partie - Kiel lag mit 19:17 vorne (37.). Und nun kam die Defensive auch besser zurecht, Keeper Tomas Mrkva glänzte zudem mit einigen Paraden - die "Zebras" bauten den Vorsprung weiter aus (23:19/43.).

Auf mehr als zwei Treffer ließ der deutsche Rekordmeister die Gäste nicht mehr herankommen. Am Ende schlug ein verdienter Heimsieg zu Buche, der mit lautstarken "THW"-Rufen gefeiert wurde.

