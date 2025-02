NDR-Sport Tennis: Seidel erreicht in Rumänien Viertelfinale Stand: 06.02.2025 16:49 Uhr

Tennisprofi Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca/Rumänien die Runde der besten acht Spielerinnen erreicht. Die Hamburgerin setzte sich bei der mit 275.094 US-Dollar dotierten Veranstaltung in ihrem Achtelfinale gegen die Russin Anna Blinkowa mit 6:2 und 7:6 (7:5) durch. Die 19-Jährige trifft nun wieder auf eine Russin - die an Nummer eins gesetzte Anastassija Potapowa, die in der Weltrangliste Platz 32 belegt. Zum Vergleich: Seidel ist lediglich 143. | 06.02.2025 16:45