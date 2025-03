NDR-Sport Starker HSV schlägt Düsseldorf und verteidigt Tabellenspitze Stand: 08.03.2025 22:48 Uhr

Der HSV hat das Topspiel der 2. Liga gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:1 (2:1) gewonnen und damit die Tabellenführung am 25. Spieltag verteidigt. Die Hamburger zeigten eine fußballerisch sehr reife Leistung und bleiben als einziges Profiteam in Deutschland in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.

Von Hanno Bode

Miro Muheim (7.), Davie Selke (40.), Adam Karabec (66.) und Otto Stange (90.+4) waren am Samstagabend vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion für das Team von Coach Merlin Polzin erfolgreich. Dawid Kownacki hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen (18.). Die Hanseaten vergrößerten ihren Vorsprung auf den Verfolger aus Düsseldorf auf sieben Zähler. "Wir schauen nicht so viel nach unten, sondern nach oben. Wir wollen den ersten Platz behaupten. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir da hingehören", sagte Verteidiger Daniel Elfadli dem NDR.

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wartet auf den HSV auswärts beim 1. FC Magdeburg das nächste Spitzenspiel. Nicht mit von der Partie sein darf dann Top-Torschütze Selke, der gegen die Fortuna seine fünfte Gelbe Karte sah.

HSV mit begeisternder Vorstellung

Der HSV rehabilitierte sich in der ersten Hälfte eindrucksvoll für seine durchwachsene Vorstellung am vergangenen Spieltag beim SC Paderborn (0:2). Die Polzin-Elf agierte von Beginn an sehr druckvoll und erspielte sich in den ersten 45 Minuten eine Vielzahl von guten Tormöglichkeiten. Dass die Hamburger zur Pause nur mit 2:1 führten, entsprach nicht ansatzweise dem Spielverlauf.

Bereits vor dem zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden Ausgleich der Gäste durch Kownacki, der nach einem Pass in die Schnittstelle der HSV-Abwehr freie Bahn hatte und Keeper Daniel Heuer Fernandes abgeklärt überwand, hätten die Hausherren mit 3:0 in Front liegen können.

Muheim trifft mit dem Fuß, Selke per Kopf

Und auch nach dem 1:1 betrieben die Hanseaten Chancenwucher. Die mangelnde Abschluss-Effizienz war allerdings in der Gesamtbetrachtung einer wirklich sehr überzeugenden Darbietung das berühmte Haar in der Hamburger Suppe.

Und zwei schöne Tore hatten die Norddeutschen dann ja auch in ihrem Portfolio. Zunächst brachte Muheim die Gastgeber mit einem ebenso harten wie platzierten Linksschuss in Führung. Später bugsierte Selke dann eine Ecke von Jean-Luc Dompé am Kurzen Pfosten mit dem Kopf in die Maschen.

"Wir wollen eigentlich gar nicht auf die Tabelle, sondern von Spiel zu Spiel schauen."

— HSV-Linksverteidiger Miro Muheim

Hamburger Chancenwucher wird beinahe bestraft

Der HSV war auch nach der Pause zunächst das klar tonangebende Team. Ludovit Reis (52.) und William Mikelbrencis (56.) hätten das 3:1 erzielen können, scheiterten aber jeweils an Keeper Florian Kastenmeier. So blieb Düsseldorf im Spiel - und hatte wie aus dem Nichts gegen defensiv nachlässige Hamburger Chancen zum Ausgleich. Die beste davon vergab Dzenan Pejcinovic per Kopf (62.).

Das Spiel stand auf der Kippe, kippte jedoch nicht, weil ausgerechnet der bis dahin überragende Kastenmeier zum Unglücksraben wurde: Ein Schuss von Karabec, der an den Pfosten geprallt war, sprang von dort aus an seinen Rücken und ins Tor. Hernach musste der HSV nur noch einmal zittern, als Vincent Vermeij aus wenigen Metern freistehend über das Gehäuse zielte (89.). Mehr kam von der Fortuna nicht mehr.

Der eingewechselte Stange sorgte kurz vor Ultimo mit einem satten Rechtsschuss für den krönenden Abschluss der Hamburger Gala-Vorstellung.

Spielstatistik Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf

25.Spieltag, 08.03.2025 20:30 Uhr

Hamburger SV 4 Fortuna Düsseldorf 1

Tore:

1:0 Muheim (7.)

Muheim (7.) 1:1 Kownacki (18.)

Kownacki (18.) 2:1 Selke (40.)

Selke (40.) 3:1 Karabec (66.)

Karabec (66.) 4:1 Stange (90. +4)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis (77. Hefti), Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Karabec (85. Richter), Meffert, L. Reis (90.+3 Stange) - Sahiti (85. Baldé), Selke (76. Königsdörffer), Dompé

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Heyer, Oberdorf, A. Hoffmann (76. Iyoha), Siebert, Gavory (86. van Brederode) - M. Zimmermann, Kwarteng (52. Appelkamp), Johannesson - Kownacki (86. Niemiec), Pejcinovic (76. Vermeij)

Zuschauer: 57000 (ausverkauft)

