NDR-Sport St. Pauli hofft gegen Bayer Leverkusen auf "magische Momente"

Der FC St. Pauli empfängt am Sonntag Double-Sieger Bayer Leverkusen zum Flutlichtspiel im Millerntorstadion. Coach Alexander Blessin hofft gegen die Werkself auf weitere magische Momente sowie Punkte und ist genervt von den Spekulationen um seine Zukunft.

Vielleicht finden Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso und Blessin nach der Begegnung ihrer Clubs am Sonntagabend (19.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ja noch ein paar Minuten Zeit, um ungestört die Köpfe zusammenzustecken. Die beiden Erfolgscoaches könnten dann darüber sprechen, wie es so ist, beinahe Tag für Tag mit neuen Gerüchten über mögliche Wechsel konfrontiert zu werden. Vermutlich würden der Spanier Alonso und der Schwabe Blessin im Vier-Augen-Gespräch andere Aussagen machen, als sie es am Karfreitag auf ihrer jeweiligen Pressekonferenz zur Bundesliga-Partie taten.

Denn dort waren die Statements zu ihrer Zukunft nahezu identisch. Identisch nichtssagend wohlgemerkt. "Es gibt gerade nichts zu entscheiden. Wir müssen nicht so viel über die Zukunft reden, über Spekulationen. Wir dürfen nicht unseren Fokus verlieren", erklärte Alonso, der mit seinem Ex-Club Real Madrid in Verbindung gebracht wird.

Blessin, an dem Medienberichten zufolge RB Leipzig und der VfL Wolfsburg Interesse zeigen sollen, sagte sichtlich genervt: "Jede Woche kommt irgendetwas Neues. Wir haben fünf wichtige Wochen vor uns, ich will da überhaupt keine negative Energie reinbringen. Wir konzentrieren uns aus unsere Spiele und unsere Aufgaben. Der volle Fokus gilt den Spielen."

Blessin: "Haben fünf weitere Endspiele"

Es ist davon auszugehen, dass sich Alsonso und Blessin erst dann konkreter zu ihrer Zukunft äußern werden, wenn sie mit ihren Mannschaften die Ziele erreicht oder verfehlt haben. Für Bayer dürfte sich die Titelverteidigung bei sechs Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bayern München fünf Spieltage vor dem Saisonende dabei weitaus schwieriger gestalten als für St. Pauli der Klassenerhalt. Der Vorsprung des Kiezclubs auf Relegationsplatz 16 beträgt schon sieben Zähler, auf den direkten Abstiegsplatz 17 sind es gar neun Punkte.

Trotz des komfortablen Polsters wird Blessin nicht müde, von "fünf weiteren Endspielen" zu sprechen. Das tat der Coach bereits nach dem 2:1-Erfolg am vergangenen Spieltag bei Holstein Kiel. Diese Aussage wiederholte der Trainer auch nun vor dem Duell mit Bayer. "Wir benötigen noch jeden Punkt", sagte der 51-Jährige.

Kapitän Irvine fällt gegen Bayer Leverkusen aus

So nüchtern der Nachfolger von Aufstiegscoach Fabian Hürzeler über die prächtige Ausgangssituation der Hamburger im Kampf um den Klassenerhalt spricht, so euphorisch wird er beim Gedanken an das Abendspiel am Sonntag im Schatten des Hamburger Doms, dem größten Volksfest Norddeutschlands. "Unsere letzten Abendspiele waren magisch. Das sind schon Momente, die wir genießen können", schwärmte Blessin und frohlockte: "Es wird wird wieder eine geile Atmosphäre sein."

Der Coach kann personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Von den Stammkräften muss nur Jackson Irvine passen, der wegen einer Stressreaktion am Knochen vorerst ausfällt. An ein vorzeitiges Saison-Aus für den Kapitän glaubt Blessin aber noch nicht: "Wir müssen jetzt einfach mal die nächsten zehn Tage abwarten."

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Ritzka - Saliakas, Metcalfe, Smith, Treu, Sinani - Weißhaupt, Saad

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Adli, Wirtz - Schick

