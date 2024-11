Als Gottfridsson-Nachfolger SG Flensburg-Handewitt holt Nationalspieler Witzke Stand: 26.11.2024 11:25 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich zur kommenden Saison mit Nationalspieler Luca Witzke. Der 25-Jährige kommt vom SC DHfK Leipzig und in die Fußstapfen von Jim Gottfridsson treten.

Der Spielmacher aus Schweden kehrt den Schleswig-Holsteinern zum Ende der Spielzeit 2024/2025 nach zwölf Jahren den Rücken und geht zu Szeged nach Ungarn. Witzke unterschrieb bei der SG einen Zweijahresvertrag. "Ich bin sehr motiviert, zusammen mit dem Team die ambitionierten Ziele anzugehen. Ich habe riesig Lust und bin voller Vorfreude auf die gemeinsame Zeit", so der 25 Jahre alte Rechtshänder, der über große Offensiv-Qualitäten verfügt und neben Johannes Golla und Patrick Volz der dritte Deutsche im Profikader der SG sein wird.

Dynamik und Durchschlagskraft

"Luca ist auf mehreren Ebenen eine wichtige Verpflichtung. Wir bekommen mit ihm - in Kombination mit Mads (Mensah Larsen), Simon (Pytlick) und Lasse (Møller, d.Red.) - im linken Rückraum eine andere Stabilität, da alle vier Abwehr spielen können", sagte SG-Trainer Nicolej Krickau: "Luca hat die Qualitäten für unser Tempospiel und wir haben einen Spielmacher gefunden, der genau am richtigen Punkt in seiner Karriere steht. Mit seinen 25 Jahren ist er nicht mehr unerfahren, aber hat immer noch den Hunger, mehr zu wollen."

"Mit seiner modernen und dynamischen Spielweise passt Luca sehr gut zu unserer Idee des Handballs."

— SG-Geschäftsführer Holger Glandorf

Olympia-Silber mit dem DHB-Team in Paris

Der in Kempen am Niederrhein geborene Witzke kam im Sommer 2019 über TUSEM Essen zum SC DHfK Leipzig, wo er schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams wurde. In der laufenden Saison verbuchte er bislang 53 Tore und 37 Assists.

Am 5. November 2021 feierte der Rückraumspieler, der im Nationalteam hinter Spielmacher Juri Knorr eine wertvolle Option auf der Rückraummitte ist, sein Debüt im DHB-Team in einem Testspiel gegen Portugal. In diesem Sommer gewann der 36-malige Nationalspieler (72 Tore) bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen Auswahl an der Seite von SG-Kapitän Golla die Silbermedaille.

