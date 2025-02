NDR-Sport SG Flensburg-Handewitt besiegt Gummersbach in European League Stand: 11.02.2025 20:15 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat das deutsche Duell in der EHF European League gegen den VfL Gummersbach für sich entschieden. Die Norddeutschen gewannen beim Konkurrenten aus der Handball-Bundesliga mit 36:31 (18:19) und starteten erfolgreich in die Hauptrunde.

Nach dem 32:26-Erfolg beim HC Erlangen in der Liga zeigten die Flensburger am Dienstagabend eine erneut gute Leistung. Gerade im zweiten Durchganz ließ die SG ihre individuelle Klasse aufblitzen, nachdem sie sich im ersten Durchgang noch einige Fehler erlaubt hatten. Bester Werfer bei den Gästen war Johannes Golla mit zehn Treffen. Die Flensburger, die 4:0 Punkte aus der Vorrunde mitgenommen hatten, haben mit nun 6:0 Zählern beste Chancen, als Gruppenerster die Playoffs zu überspringen und direkt in das Viertelfinale einzuziehen.

Knapper Rückstand für die SG zur Pause

Nachdem die ersten drei Minuten von beiden Teams torlos verliefen, schafften es die Gastgeber als erstes, sich durch zwei aufeinanderfolgende Würfe ins leere Flensburger Tor mit 5:3 abzusetzen (7.). Johan Hansen gelang in der eflten Minute allerdings wieder der Ausgleich für die SG (8:8), es blieb in der Folge eine Partie auf Augenhöhe. Golla brachte die Gäste 5 Minuten vor der Pause mit 17:15 in Führung, diese hatte zum Seitenwechsel allerdings keinen Bestand. Gummersbachs Ellidi Vidarsson gelang mit einem Wurf ins leere Tor die 19:18-Halbzeitführung.

Flensburgs Golla dreht auf

Flensburg kam stark aus der Kabine. Ein Vier-Tore-Lauf brachte die Schleswig-Holsteiner in Front - und sorgte für eine Auszeit der kriselnden Gastgeber. Doch auch wenn sich Gummersbach danach etwas berappelte, blieb das Team von Trainer Aleš Pajović die bessere Mannschaft auf dem Parkett. Mit seinem zehnten Treffer des Abends brachte Golla die Schleswig-Holsteiner zwischenzeitlich mit acht Toren in Führung (34:26).

VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 31:36 (19:18)

Tore Gummersbach: Köster (7), Kodrin (6/1 Siebenmeter), Häseler (5), Schluroff (4) Vidarsson (3), Pregler (3), Horzen (2), Kuzmanovic (1)

Tore Flensburg: Golla (10), Jakobsen (8/4), Pytlick (7), Hansen (4), Möller (2), Gottfridsson (2), Kirkeløkke (2), Mensah Larsen (1) für Flensburg

Zuschauer: 4.012

Zum Ende der Partie schien der SG aber etwas die Puste auszugehen. Der VfL kam durch einen Vier-Tore-Lauf wieder heran, der durch einen gehaltenen Siebenmeter von Gäste-Keeper Benjamin Buric dann unterbunden wurde (53.) Am Ende stand ein verdienter Auswärtserfolg für die Schleswig-Holsteiner.

