NDR-Sport Serie gerissen! Schwacher VfL Wolfsburg verliert in Augsburg

Der VfL Wolfsburg hat am Sonnabend im Kampf um die Europapokal-Plätze einen herben Rückschlag erlitten. Beim FC Augsburg setzte es für den niedersächsischen Fußball-Bundesligisten nach einem schwachen Auftritt eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage. Es war die erste Pleite nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen.

Von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ließ beim FCA über weite Strecken der Partie alles vermissen, was ein Team auszeichnen sollte, dessen selbsterklärtes Ziel der Europapokal ist. Mut, Leidenschaft, Lauf- und Zweikampfstärke, Kreativität, Dynamik: In allen Dimensionen waren die Gastgeber den "Wölfen" klar überlegen. Philipp Tietz erzielte in der 53. Minute den Treffer des Tages.

"Wir haben einen Fehler zu viel gemacht."

— VfL-Kapitän Maximilian Arnold

Der merklich genervte Maximilian Arnold ärgerte sich darüber, dass "wir ein Spiel verloren haben, das wir nicht verlieren müssen. Zudem, "dass wir einen Fehler zu viel gemacht haben". Damit spielte der VfL-Kapitän darauf an, dass Innenverteidiger Denis Vavro Tietz' Tor mit einer schwachen Aktion maßgeblich begünstigt hatte.

Zur Wahrheit gehörte allerdings auch: Gegen das zwar gut strukturierte, aber letztlich biedere Team von Trainer Jess Thorup erspielten sich die Wolfsburger erst in der Schlussphase ernstzunehmende Chancen - letztlich zu wenig, um die eigene Serie am Leben zu halten.

Für die Niedersachsen geht es nach der Länderspielpause mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim weiter (29. März, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Verzichten müssen sie dann auf Mohamed Amoura, der in Augsburg die fünfte Gelbe Karte sah und gesperrt fehlen wird.

Defensiven dominieren das Geschehen

Der VfL war zu Beginn das etwas aktivere Team, ohne allerdings gefährlich zu werden. Der Schwung nahm nach rund fünf Minuten aber abrupt ab. Die gute Defensivarbeit beider Mannschaften dominierte fortan das Geschehen. Für Liebhaber des gepflegten gesamtmannschaftlichen Verschiebens ein Leckerbissen - für alle, die beim Fußball auch Freude an Torraumszenen haben, war es ein eher zähes Unterfangen.

Mit einigem Wohlwollen konnte man die scharfe Hereingabe von Augsburgs Alexis Claude-Maurice als Chance werten, der wieder genesene VfL-Keeper Kamil Grabara parierte souverän (22.).

Zwölf Minuten später musste der Pole dann noch mehr aufbieten, weil sein Vordermann Denis Vavro eine Flanke von Elvis Rexhbecaj von der linken Seite in Richtung des eigenen Tores abfälschte. Es war die gefährlichste Szene einer ansonsten statischen und von übermäßigem Sicherheitsdenken beider Teams geprägten ersten Hälfte.

Vavro hölzern - Tietz trifft für den FCA

Durchgang zwei war zunächst eine nahtlose Fortsetzung des mauen ersten Abschnitts. Und doch gingen die Gastgeber unter gütiger Mithilfe von Vavro in Führung. Dimitrios Giannoulis spielte tief aus der eigenen Hälfte einen langen Ball auf Tietz, der eigentlich gut positionierte Wolfsburger Innenverteidiger aber bewegte sich derart hölzern, dass er den Ball verpasste. So konnte der FCA-Stürmer sich den Ball schnappen und an Grabara vorbei zum 1:0 einschieben (53.).

Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und in der 70. Minute hatte der VfL Glück, dass nach einer Ecke weder Jeffrey Gouweleeuw noch Tietz oder Rexhbecaj den Ball im Tor unterbrachten. Die Gäste benötigten eine Reaktion, die aber zunächst weiter ausblieb. Vavro (66.) und Tiago Tomas (79.) jagten den Ball jeweils aus rund 18 Metern knapp unter das Stadiondach.

Schlussoffensive kommt zu spät

Erst in der Schlussphase wurden die "Wölfe" gefährlich: Der eingewechselte Patrick Wimmer köpfte nach einer Ecke auf die Latte (81.), Tomas scheiterte an FCA-Schlussmann Finn Dahmen, ehe eine flache Hereingabe von Einwechselspieler Andreas Skov Olsen knapp am linken Pfosten vorbeirauschte (83.). Aber: Es war zu wenig, zu spät - und dann zu Ende. Ein Punkt wäre für die Niedersachsen aber auch schlicht nicht verdient gewesen.

Spielstatistik FC Augsburg - VfL Wolfsburg

26.Spieltag, 15.03.2025 15:30 Uhr

FC Augsburg 1 VfL Wolfsburg 0

Tore:

1:0 Tietz (53.)

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Marius Wolf (87. Banks), Frank Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis - F. Jensen (71. Jakic), Claude-Maurice (87. Mounié) - Tietz (79. Essende)

VfL Wolfsburg: Grabara - K. Fischer (84. J. Kaminski), Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold - Bence Dardai (65. Skov Olsen), Svanberg (84. K. Behrens) - Tomás, Amoura - Wind (65. Wimmer)

Zuschauer: 28351

