Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben am Samstagabend die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Die Mecklenburgerinnen gewannen in Suhl mit 3:1 Sätzen (31:29, 24:26, 29:27, 25:19). Die ersten drei Sätze waren hart umkämpft und gingen jeweils in die "Verlängerung", lediglich der vierte Durchgang war eine klare Sache für die Schwerinerinnen, die nun 55 Punkte auf dem Konto haben. Ergebnisse und Tabelle | 15.02.2025 21:35