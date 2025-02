NDR-Sport Schock für Flensburg-Handewitt: Für Pytlick ist die Saison wahrscheinlich vorbei Stand: 27.02.2025 14:50 Uhr

Für den dänischen Weltmeister Simon Pytlick ist die Saison beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt aller Voraussicht nach vorzeitig beendet. Der Däne zog sich im European-League-Rückspiel bei Fenix Toulouse einen Bruch des rechten Unterarms zu. Sportchef Ljubomir Vranjes rechnet mit einem Ausfall von bis zu vier Monaten.

Pytlicks Verletzung treffe die SG extrem hart, denn er sei einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft, sagte Vranjes am Donnerstag in einem Interview mit dem dänischen Fernsehsender TV 2. Der 51-Jährige rechnet nicht mehr damit, dass der Rückraumspieler in dieser Saison noch zum Einsatz kommen wird. "Es handelt sich um eine Verletzung, bei der die Genesung - sofern die Operation wie gewünscht verläuft - drei bis vier Monate dauern wird. Damit ist für ihn die Saison mit großer Wahrscheinlichkeit vorbei" sagte Vranjes. Er teilte zudem mit, dass Pytlick am Mittwoch im dänischen Vejle operiert worden sei.

Pytlick hatte beim 35:35-Remis der SG am Dienstagabend vier Treffer erzielt. Der Ausfall kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt: Am kommenden Sonnabend (19 Uhr) empfängt die SG den Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen. Und sowohl in der Bundesliga als auch im Europapokal beginnt allmählich die heiße Phase.

Pytlik angeblich von Füchsen Berlin umgarnt

"Auch wenn der Ausfall für uns und die Mannschaft natürlich einen herben Rückschlag darstellt, müssen wir jetzt alle zusammenrücken und die Lücke gemeinschaftlich schließen", hatte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf bereits am Mittwoch gesagt.

Der frühere Nationalspieler hatte erst jüngst zu Gerüchten Stellung nehmen müssen, dass Pytlik die Flensburger im Sommer verlassen könnte. So halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Ligarivale Füchse Berlin den Dänen verpflichten möchte. Der Vertrag des Weltmeisters bei den Norddeutschen ist allerdings noch bis 2027 datiert. Bei den Füchsen spielt bereits Welthandballer Mathias Gidsel, mit dem Pytlick beim jüngsten WM-Triumph erneut ein herausragendes Duo auf den Halbpositionen im Rückraum gebildet hat.

