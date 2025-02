NDR-Sport Schach in Weissenhaus: Keymer gewinnt erste Finalpartie Stand: 13.02.2025 21:03 Uhr

Beim Freestyle-Chess-Turnier in Weissenhaus an der Ostsee ist Vincent Keymer am Donnerstag in der ersten Finalpartie gegen Fabiano Caruana (USA) zu einem ungefährdeten Sieg gekommen. Die 20 Jahre alte deutsche Nummer eins hat durch den Finaleinzug 140.000 Dollar bereits sicher, bei einem Sieg gegen Caruana wären es 200.000 Dollar. Die Entscheidung darüber fällt am Freitag. Im Halbfinale hatte Keymer recht souverän Ausnahmespieler Magnus Carlsen besiegt. Der Norweger konnte im Spiel um Platz drei gegen Javokhir Sindarov (Usbekistan) ebenfalls vorlegen. | 13.02.2025 20:56