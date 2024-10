NDR-Sport Rote Karte, zwei Elfmeter verschuldet: Eintracht Braunschweig verliert bei Hertha Stand: 18.10.2024 20:29 Uhr

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist knapp zwei Wochen nach dem Derbysieg gegen Hannover 96 hart gelandet. Bei Hertha BSC verloren die "Löwen" am Freitagabend mit 1:3 (1:0) - durch erhebliches Eigenverschulden. Torwart Lennart Grill sah früh die Rote Karte, das Team kassierte zwei Gegentore per Foulelfmeter.

Von Christian Görtzen

BTSV-Trainer Daniel Scherning wirkte schon Minuten vor dem Schlussspfiff konsterniert. Seine Mannschaft hatte sich in der Hauptstadt um alle Chancen gebracht. Es war nach einem gelungen Start letztlich ein gebrauchter Abend für die Norddeutschen. Die Lage in der Tabelle bleibt prekär: Braunschweig hängt weiterhin im Keller fest.

Szabo bringt Eintracht in Führung

Scherning setzte erneut auf jene elf Spieler, die auch beim Erfolg gegen Hannover 96 begonnen hatten. Aus den Reihen der Derbysieger bekam Torhüter Grill als Erster die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Der 25-Jährige wehrte einen Schuss von Kevin Sessa stark ab (11.). Aber auch die "Löwen" hatten bald darauf eine gute Gelegenheit zur Führung. Der französische Angreifer Rayan Philippe, der gegen 96 sein viertes Saisontor erzielte, besaß sie. Nach Balleroberung lief Philippe auf das Hertha-Tor zu und zog einfach mal flach ab. Die Kugel zischte ganz knapp am rechten Pfosten vorbei (25.).

In der 38. Minute aber durften die Eintracht-Fans jubeln. Fabio Kaufmann hatte sich auf der rechten Außenbahn gegen den Berliner Marton Dardai behauptet und die Kugel scharf in die Mitte gepasst, wo der ungarische Stürmer Levente Szabo zur Stelle war und in die linke untere Ecke traf - 1:0 für die Eintracht. Mit der Führung ging es in die Pause.

Rot für Grill - Hertha gleicht per Foulelfmeter aus

Der Wiederbeginn missriet gründlich, weil Grill schlimm patzte. Der Torhüter eilte aus seinem Strafraum heraus, verfehlte den Ball im Sprung aber. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf: Für seinen Catcher-Griff gegen Michael Cuisance, durch den er den Berliner an der Strafraumgrenze zu Fall brachte, sah er zunächst die Rote Karte (50.). Und auf Geheiß des Video-Schiedsrichters gab es dann auch noch Foulelfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und traf zum 1:1 (54.).

Eintracht-Ersatzkeeper Marko Johansson, den Scherning für Kevin Ehlers eingewechselt hatte, ahnte zwar die Ecke, konnte den Schuss aber nicht abwehren.

Auch Bell Bell verschuldet Strafstoß - BTSV gerät in Rückstand

Und der nächste Fauxpas der Braunschweiger ließ nicht lange auf sich warten. Nach verunglückter Ballannahme mit der Brust wollte Leon Bell Bell den Ball wegschlagen, doch er traf im Strafraum den Fuß von Hertha-Joker Florian Niederlechner. Klarer Fall: nächster Foulelfmeter! Ibrahim Maza trat an, der 18-Jährige verlud Johansson - und der BTSV lag mit 1:2 hinten (72.).

Ging da noch etwas für die dezimierten Gästen nach diesen beiden schwerwiegenden Fehlern? Nein! Nach Balleroberung durch Sessa zog Niederlechner davon und erzielte in der 83. Minute das 3:1 für die Hertha. Letztlich konnte das Scherning-Team sogar froh sein, dass es nicht noch deutlicher wurde.

Spielstatistik Hertha BSC Berlin - Eintracht Braunschweig

9.Spieltag, 18.10.2024 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin 3 Eintracht Braunschweig 1

Tore:

0:1 Szabó (38.)

Szabó (38.) 1:1 Cuisance (54., Foulelfmeter)

Cuisance (54., Foulelfmeter) 2:1 Maza (72., Foulelfmeter)

Maza (72., Foulelfmeter) 3:1 Niederlechner (83.)

Hertha BSC Berlin: T. Ernst - Kenny, Klemens, Leistner, Marton Dardai - K. Sessa (89. Mamuzah Lum), Karbownik (67. Niederlechner) - Maza - Cuisance, Scherhant (76. Palko Dardai), Thorsteinsson (46. Prevljak)

Eintracht Braunschweig: Grill - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers (53. Johansson) - F. Kaufmann, Tauer (81. Marie), Krauße (73. Köhler), Bell Bell (81. Di Michele Sanchez) - Philippe, Szabó (73. Polter), Gómez

Zuschauer: 45457

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 18.10.2024 | 21:17 Uhr