NDR-Sport Rostocker Sprinterin stellt bei DM neue Rekorde auf Stand: 15.02.2025 18:31 Uhr

Johanna Martin vom 1. LAV Rostock hat bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Unter-20-Jährigen in Dortmund in ihrem Vorlauf über 400 Meter gleich mehrere Rekorde gebrochen. Die 18-Jährige lief 52,22 Sekunden. Damit unterbot sie den 45 Jahre alten deutschen U20-Hallenrekord. Zudem bedeutet die Zeit einen neuen U20-Europarekord. Das 400-Meter-Finale am Sonntag wird Martin allerdings nicht laufen, sie geht über 200 Meter an den Start. Bereits am Freitag hatte Kugelstoßerin Emily Scherff vom SC Neubrandenburg Gold geholt, ihr Clubkamerad Malte Tiltmann sicherte sich Bronze - ebenfalls im Kugelstoßen. | 15.02.2025 18:30