NDR-Sport Rostock Seawolves gewinnen BBL-Nordduell gegen Rasta Vechta Stand: 04.01.2025 20:39 Uhr

Die Rostock Seawolves haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen den SC Rasta Vechta für sich entschieden. DDie Mecklenburger gewannen in eigener Halle mit 87:83 (37:40), feierten den dritten Sieg in Serie und zogen damit im Kampf um die Play-ins an den Niedersachen vorbei auf Platz zehn. Allerdings hat Vechta noch zwei Spiele mehr zu spielen. Rostocks Robin Amaize war mit 21 Punkten erfolgreichster Werfer vor Vechtas Tyger Campbell mit 20 Punkten. Überblick | 04.01.2025 20:39