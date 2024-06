NDR-Sport Reit-Turnier in Luhmühlen - NDR überträgt am Wochenende live Stand: 12.06.2024 10:02 Uhr

In Luhmühlen versammelt sich von Donnerstag bis Sonntag die Elite der Vielseitigkeitsreiter. Der NDR überträgt am Sonnabend den Geländeritt sowie am Sonntag das Springen live im TV und per Livestream.

Am Donnerstag und Freitag wird die Dressur ausgetragen. Den Geländeritt am Sonnabend gibt es ab 14.30 Uhr live. Die Entscheidung im Springen am Sonntag zeigt der NDR ab 13.45 Uhr live.

"Besucher und Fans können sich auf große Namen aus der ganzen Welt, auf Olympiasieger, Welt- und Europameister, freuen", kündigte Veranstalterin Julia Otto an.

Luhmühlen als Generalprobe für Paris

Die Vier-Sterne-Prüfung wird zugleich auch als deutsche Meisterschaft gewertet. Das Interesse wird hoch sein, schließlich treten dort viele Starterinnen und Starter auf, die bei den Olympischen Spielen reiten wollen - Luhmühlen ist quasi Generalprobe für Paris.

Nominiert wurde der deutsche Olympia-Kader aber noch nicht. Nach dem Turnier in Luhmühlen wird die sogenannte Longlist erstellt, nach Abschluss des CHIO in Aachen (7. Juli) erfolgt die endgültige Nominierung für die olympischen Reitwettbewerbe (26. Juli bis 11. August).

Viele deutsche Top-Reiter am Start

Acht Reiterinnen und Reiter, die zu den den Top 20 der Weltrangliste gehören, haben gemeldet. Dabei in der Lüneburger Heide sind auch alle deutschen Stars - unter anderem Sandra Auffarth, Michael Jung, Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Julia Krajewski sowie Christoph Wahler. Ingrid Klimke sagte kurzfristig ab, sie will sich in den kommenden Wochen auf die Dressur fokussieren.

"Die deutsche Meisterschaft wird sehr wichtig sein. Luhmühlen bietet als Austragungsort für die internationale Vielseitigkeit eine perfekte Vorbereitung auf Paris, da die Geländestruktur sehr ähnlich ist: eher flach, mit Wiesen und Wald", betonte Bundestrainer Peter Thomsen.

Eine von weltweit fünf Fünf-Sterne-Prüfungen

Eine Besonderheit der Veranstaltung in Luhmühlen ist die Fünf-Sterne-Prüfung, die neben der Vier-Sterne-Prüfung ausgetragen wird. Weltweit gibt es lediglich fünf Turniere dieser Kategorie, die vor allem in Großbritannien geritten werden. Die Reiter von der Insel reisen mit einer starken Mannschaft nach Luhmühlen und hoffen auf den Sieg beim Traditionsturnier in Norddeutschland.

