NDR-Sport Pole Przemyslaw Frasunkiewicz neuer Trainer der Rostock Seawolves

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat Przemyslaw Frasunkiewicz als neuen Trainer verpflichtet. Der Pole folgte bei den Mecklenburgern auf Christian Held, vom den sich der Club nach der enttäuschenden vergangenen Serie getrennt hatte.

Wie die Seawolves am Mittwochmorgen mitteilten, unterzeichnete Frasunkiewicz einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung bis 2026 bei den Hanseaten. Der 45-Jährige wechselt aus seiner Heimat von Anwil Wloclawek nach Rostock und wird beim Bundesligisten von Co-Trainer Piotr Blechacz unterstützt, mit dem er bereits seit acht Jahren zusammenarbeitet.

Ex- Nationalspieler soll Seawolves stabilisieren

“Ich freue mich auf die neue Herausforderung, in einer aufstrebenden Organisation wie den Rostock Seawolves zu arbeiten und gemeinsam erfolgreich zu sein. Die Basketball-Bundesliga ist wesentlich stärker als die polnische Liga, insofern ist es auch für mich persönlich eine großartige Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und meine Erfahrungen auf höchstem Niveau zu teilen", sagte Frasunkiewicz.

Der langjährige Profi, der in der polnischen Liga mehr als 500 Einsätze absolvierte und von 2004 bis 2008 das Nationalmannschaftstrikot trug, soll die Seawolves nach dem Beinahe-Abstieg in der abgelaufenen Saison wieder stabilisieren.

Frasunkiewicz setzt auf auf Verteidigung

Jens Hakanowitz. Sportlicher Leiter der Seawolves, ist voll des Lobes für Frasunkiewicz. "Er hat sich in Polen einen Namen als defensiv starker Coach gemacht und brennt nun darauf, sich in der Bundesliga zu beweisen. Wir können uns auf einen äußerst hungrigen und charismatischen Trainer freuen", sagte der Manager. Hakanowitz verpflichtete in Frasunkiewicz Polens "Trainer des Jahres". Der größte Erfolg des neuen Rostocker Coaches auf Vereinsebene war der Gewinn des FIBA Europe Cups mit Wloclawek im vergangenen Jahr.

Als Trainer der polnischen U20-Nationalmannschaft feierte er zudem 2018 Bronze bei der Europameisterschaft. Nun will der 45-Jährige in Deutschland an seiner persönlichen Erfolgsgeschichte weiterschreiben - und dabei seinem bisherigen Credo treu bleiben: "Die Verteidigung ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist die Grundlage meiner Basketball-Philosophie. Im Angriff kann man mal einen schlechten Tag erwischen, aber verteidigen kann man immer."

