NDR-Sport Ostholsteiner Bayernfans - Auswärtsspiel in eigener Heimat

Es ist das Topspiel am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel gegen den FC Bayern. Viele Fans des Rekordmeisters aus Ostholstein fiebern der Partie ganz besonders entgegen.

Von Phillip Kamke

Seine Kutte zieren unzählige Bayern-Anstecker, Aufnäher und Erinnerungen. Auch der Leitsatz des Clubs prangt an seiner Schulter: Mia san mia. An den Armen trägt er Schals des Rekordmeisters. Auch schon Tage vor dem Spiel seiner Bayern in Kiel ist Holger Strey voller Vorfreude. Der Lübecker ist schon immer Fan des FC Bayern, reist auch regelmäßig zu Auswärtsspielen mit. Nun steht die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsspiel bevor, nämlich ins Holstein Stadion nach Kiel.

Ich fürchte, es könnte das einzige Mal bleiben, dass wir dieses Spiel in Kiel erleben, weil Holstein einfach auch nicht die finanziellen Mittel hat, in der ersten Liga zu bestehen. Aber ich freue mich sehr auf das Spiel und treffe mich da auch noch mit ein paar Leuten."

— Bayern-Fan Holger Strey

Holger Strey ist einer von 25 Fans, die sich im Vereinsheim des TSV Heiligenhafen versammelt haben.

Bayern Supporters Ostholstein werden immer mehr

Sie wollen sich einstimmen. Auf das Topspiel am Sonnabend im Kieler Holstein Stadion. Beim Fanclub Bayern Supporters Ostholstein fiebern alle der besonderen Partie entgegen. Vor sieben Jahren hat Arne Rieck den Fanclub mit 25 anderen Anhängern gegründet. Heute sind es bereits 360 Mitglieder. "Ich hätte nie gedacht, dass das mal so eine Entwicklung nehmen würde. Mein Gedanke damals war es eigentlich, dass es hier in der Region keinen Fanclub gibt. Aber die Resonanz hat mich auch überrascht", sagt der 1. Vorsitzende des Vereins. Gemeinsam reisen sie mehrmals in der Saison zu Auswärtsspielen der Bayern, in der Regel zu sechs bis sieben Partien, berichtet Rieck. Es seien jedes Mal lustige Reisen, teilweise sind sie mit bis zu 50 Personen unterwegs.

Holger Strey aus Lübeck wird seine Fankutte auch am Sonnabend in Kiel tragen.

Verrückte Bayern Fans aus Ostholstein reisen nach Kiel

Die meisten Mitglieder der Bayern Supporters Ostholstein sind bereits seit Kindestagen Fans. Ausgelebt wird die Leidenschaft ganz unterschiedlich. Franz Mokry zum Beispiel ist das dienstälteste Mitglied, auf seinem Ausweis steht die Nummer 2091. Eingetreten in den FC Bayern München e.V. ist er im Juli 1983. Heute haben die Bayern etwa 360.000 Mitglieder.

Niko und sein Sohn Luis werden am Sonnabend im Holstein Stadion dabei sein.

Am Ende des Tisches im Vereinsheim in Heiligenhafen sitzen Niko Oosting und sein siebenjähriger Sohn Luis. Sie kommen aus Logeberg. Beide in Bayerntrikot und Luis mit Basecap des Rekordmeisters. Die Vereins-Vorlieben sind hier klassisch vererbt worden. Vater Niko ist auch schon Fan seit Kindheitstagen.

Ich habe in meinem Eisfach seit 40 Jahren ein Eis mit Bayernlogo liegen, seit 30 Jahren im Kühlschrank eine Bifi mit Bayern-Logo. Ich gebe zu, das ist schon extrem, aber ich kann die Sachen einfach nicht wegwerfen."

— Bayern-Fan Niko Oosting

Niko und sein Sohn werden am Samstagabend auch im Stadion sein. "Ich hoffe, dass Bayern gewinnt. Vielleicht 3:0. Und mein Lieblingsspieler Palinha soll ein Tor schießen", grinst Luis.

Nur wenige können das Spiel im Holstein Stadion sehen

Neben der Vorfreude gibt es auch viele, die das Spiel von der heimischen Couch verfolgen müssen. Denn das Kontingent ist stark begrenzt, der Gästeblock im Holstein Stadion hat nur 1.500 Plätze. Getroffen hat es zum Beispiel Janin Ratzlaff und ihren Mann. Beide hatten sich auf Tickets beworben, allerdings ohne Erfolg. "Das schmerzt schon sehr. Gerade jetzt bei der kurzen Anreise und weil wir auch mit den Kieler Störchen sympathisieren. Wir hätten gerne in dem kleinen Stadion die Bayern angefeuert und alles live erlebt", sagen die Eheleute.

Sie wollen es aber sportlich nehmen und hoffen dann beim nächsten Auswärtsspiel, in zwei Wochen in Bremen, wieder mit dabei zu sein. Am Samstag werden 22 Mitglieder der Bayern Supporter Ostholstein in Kiel im Stadion sein. Für sie ist es ein Auswärtsspiel in der eigenen Heimat. Und trotzdem drücken die Schleswig-Holsteiner dem Rekordmeister die Daumen, ganz aus dem Süden der Republik.

