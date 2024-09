NDR-Sport Neuer Mann für Rechtsaußen - SG Flensburg-Handewitt holt Domen Novak Stand: 04.09.2024 12:35 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat den ersten Neuzugang für die Saison 2025/2026 bekannt gegeben. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, kommt der slowenische Rechtsaußen Domen Novak an die Förde. Die auslaufenden Verträge von Johan Hansen und Aksel Horgen werden hingegen nicht verlängert.

Novak, der von Ligakonkurrent HSG Wetzlar kommt, erhält in Flensburg einen Vertrag bis 2027. "Ich bin sehr stolz, dass ich ab der kommenden Saison bei der SG spielen werde. Es wird eine neue große Herausforderung in meiner Kariere", sagte Novak.

Zweitbester Rechtsaußen der vergangenen Saison

Der Slowene wechselt mit einer Menge Vorschusslorbeeren an die Förde. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 30 Bundesliga-Einsätzen 346 Tore, davon 148 vom Siebenmeter-Punkt. Seine Wurfquote lag bei 73 Prozent. Er lag damit hinter Hans Lindberg von den Füchsen Berlin auf Rang zwei in der Gesamtstatistik der Rechtsaußen. Insgesamt traf Novak in 190 Bundesliga-Spielen 658 Mal für die Hessen.

SG-Trainer Nicolej Krickau freut sich auf seinen Neuzugang: "Ich bin mir sicher, dass uns mit Domen eine tolle Verpflichtung gelungen ist", sagte der 37-Jährige: "Er ist in einem guten Handballalter und passt von der Einstellung sehr gut zu uns."

Verträge von Hansen und Horgen nicht verlängert

Parallel treibt der aktuelle European-League-Sieger seinen Kaderumbau weiter voran. Die auslaufen Verträge von Hansen und Horgen werden nicht verlängert. Dazu hätten sich die Verantwortlichen "im Zuge der Neuverpflichtung" entschieden. "Wir sind uns sicher, dass die beiden auch in der kommenden Spielzeit vollen Einsatz zeigen werden und wir noch einmal gemeinsam alles für die Ziele der SG geben werden", sagte Geschäftsführer Holger Glandorf.

Am Freitag starten die Flensburger gegen den HC Erlangen (20 Uhr) in die Saison 2024/2025. Nach Platz drei in der vergangenen Spielzeit peilt die SG diesmal den Titel an. "Wir haben den Kader und die Kompetenz, um ganz oben mitzuspielen. Wir wollen Meister werden. Aber wir müssen auch Geduld haben", so der Sportliche Leiter Ljubomir Vranjes. Immerhin stehen gleich fünf dänische Olympiasieger und Silber-Gewinner Johannes Golla im Aufgebot.

