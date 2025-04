Nach Stroot-Rücktritt Eckhoff übernimmt VfL-Frauen interimsweise Stand: 04.04.2025 10:31 Uhr

Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Tommy Stroot hat der VfL Wolfsburg eine Übergangslösung für seine Bundesliga-Fußballerinnen präsentiert. Sabrina Eckhoff wird die VfL-Frauen interimsweise als Chef-Trainerin übernehmen.

Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, soll die bisherige Assistenztrainerin das Training der "Wölfinnen" leiten, "bis die langfristige Nachfolge von Stroot geklärt ist". Die 40-Jährige gehört seit Juli 2021 zum Trainerstab der Niedersächsinnen und soll an der Seitenlinie vom bislang bestehenden Trainerteam unterstützt werden. Nach der Länderspielpause steht für die VfL-Frauen mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am 13. April (14 Uhr) die nächste Bundesliga-Partie an.

Eckhoff war vom Württembergischen Fußballverband zum VfL Wolfsburg gewechselt und wurde Co-Trainerin des gerade als Cheftrainer verpflichteten Stroot. Gemeinsam führten sie die VfL-Frauen 2022 zur deutschen Meisterschaft und holten 2022, 2023 und 2024 den DFB-Pokal.

Erste titellose Saison seit 13 Jahren?

Am vergangenen Montag war Stroot überraschend als Chef-Trainer der Wolfsburgerinnen zurückgetreten. "Ich spüre nicht mehr die Energie in mir, die es braucht, meinen eigenen Ansprüchen und denen des VfL Wolfsburg gerecht zu werden", hatte der 36-Jährige gesagt.

Zuvor hatte der VfL im Champions-League-Viertelfinale gegen Topfavorit FC Barcelona zwei herbe Niederlagen einstecken müssen. Auch im DFB-Pokal sind die Grün-Weißen nicht mehr dabei. In der Liga ist Spitzenreiter Bayern München auf sechs Punkte enteilt. So droht den Wolfsburgerinnen die erste titellose Saison seit 13 Jahren.

