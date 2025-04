NDR-Sport Nach Bundesliga-Abstieg: So plant die BG Göttingen für die Zukunft Stand: 14.04.2025 09:00 Uhr

Der Abstieg der BG Göttingen aus der Basketball-Bundesliga ist besiegelt. Nach der deutlichen 77:101-Niederlage im Derby bei den Löwen Braunschweig steht fest: Die BG muss in der neuen Saison in der Zweiten Liga antreten.

Für die Verantwortlichen um Geschäftsführer Frank Meinertshagen beginnt jetzt der sportliche und wirtschaftliche Neuaufbau - mit großen Herausforderungen. Denn trotz des sportlich verdienten Abstiegs bleibt das Ziel in Göttingen klar: Die BG will so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga. "Das Ziel ist schon, wieder aufzusteigen", sagt Meinertshagen. "Aber das wird kein Selbstläufer. Die Konkurrenz in der ProA ist härter als beim letzten Mal."

Kader-Umbruch im Sommer unausweichlich

Fest steht: Der Kader wird sich im Sommer deutlich verändern. Viele Spieler werden den Club verlassen, es soll ein neues Team aufgebaut werden - mit jungen, hungrigen Spielern und neuen Impulsen. Ob Kapitän und Rekordspieler Mathis Mönninghoff bleibt, ist noch offen. Er machte nach dem Abstieg aber deutlich: "Der Weg soll auf jeden Fall wieder hochgehen."

Schwierige Rahmenbedingungen in der BBL

Langfristig stößt die BG Göttingen aber auch strukturell an Grenzen. Die Basketball-Bundesliga plant bis 2032 eine Etatverdopplung bei allen Clubs. Zudem sind Hallen mit deutlich mehr Zuschauerkapazität gefordert. Die BG spielt aktuell in der Sparkassen-Arena - die bietet rund 3.700 Plätze und wäre damit für die Bundesliga langfristig zu klein. "Wir brauchen mehr Platz, mehr Einnahmen, um mehr Geld ins Team stecken zu können", sagt Meinertshagen.

Jugendarbeit soll weiter Priorität bleiben

Unabhängig vom Abstieg will Göttingen weiter in die Nachwuchsarbeit investieren. "Wir werden in der Jugend so weitermachen wie bisher", betont Meinertshagen. Einsparungen im Nachwuchsbereich seien nicht geplant.

Auch wirtschaftlich schwierige Folgen

Neben den sportlichen Einschnitten hat der Abstieg indes auch wirtschaftliche Konsequenzen: In der Geschäftsstelle muss die BG Göttingen zwei Stellen abbauen, unter anderem im Sponsoring und im Medienbereich.

