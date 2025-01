NDR-Sport HSV-Profis Selke und Jatta erfolgreich operiert Stand: 28.01.2025 12:12 Uhr

Die HSV-Profis Davie Selke und Bakery Jatta sind erfolgreich operiert worden. Wie der HSV mitteilte, sind die Eingriffe im Hamburger Universitäts-Krankenhaus in Eppendorf durchgeführt worden. Jatta hatte sich am 22. Januar im Training des Zweitliga-Spitzenreiters einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Selke hatte beim 3:2-Auswärtssieg am Sonnabend bei Hertha BSC eine Jochbogenfraktur erlitten. Für die beiden Offensivkräfte stehen jetzt die nächsten Schritte in der Rehabilitation auf dem Programm. | 28.01.2025 12:10