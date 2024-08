NDR-Sport HSV leiht Offensiv-Allrounder Richter aus Mainz aus Stand: 28.08.2024 10:54 Uhr

Fußball-Zweitligist HSV hat sich in der letzten Woche der Sommer-Transferperiode noch einmal verstärkt und den 176-maligen Bundesliga-Spieler Marco Richter verpflichtet. Der 26-Jährige kommt auf Leihbasis bis Saisonende vom 1. FSV Mainz 05.

"Marco und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit beim DFB. Der Kontakt ist danach nie abgerissen, ich habe Marcos Werdegang immer verfolgt", erklärt Sportvorstand Stefan Kuntz, unter dem Richter 2018 und 2019 in der U21-Nationalmannschaft spielte und Vize-Europameister wurde. "In den vergangenen Tagen hat sich sehr kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Marco für uns zu gewinnen und eine Leihe zu realisieren."

Richter sein ein "variabel einsetzbarer Offensivspieler, der sich durch seine Zielstrebigkeit und seinen Zug zum Tor auszeichnet", ergänzte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV.

Richter soll Glatzel und Selke Vorlagen liefern

Beim HSV soll Richter helfen, die Lücken im Offensivbereich vor allem bei den Vorlagengebern für die Stürmer Robert Glatzel und Davie Selke zu schließen: Bakery Jatta fällt mit einem Bänderriss wochenlang aus, Jean-Luc Dompé ist nach muskulären Problemen gerade erst ins individuelle Training zurückgekehrt.

"Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Es ist ein Riesending und ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion vor diesen Fans auflaufen zu dürfen. Ich möchte dem HSV mit Toren und Assists helfen und werde mein Bestes geben", sagte Richter, der zuletzt in Mainz unter dem neuen Trainer Bo Henriksen keine Rolle mehr spielte. Insgesamt kam er in der vergangenen Saison auf 20 Einsätze, stand aber nur sieben Mal in der Startelf.

Kommt noch ein Innenverteidiger?

Die Bekanntgabe des Neuzugangs kam einen Tag nach der bitteren Nachricht von der bestätigten Dopingsperre für Abwehrspieler Mario Vuskovic durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das Strafmaß umfasst eine Sperre von vier Jahren. Vor allem auf der Innenverteidiger-Position hat der HSV daher aktuell noch Bedarf.

Zudem gibt es in Anssi Suhonen, Levin Öztunali, Jonas David und William Mikelbrencis einige Spieler, die den HSV noch verlassen könnten. Keine Freigabe hingegen soll der von Hull City umworbene Jonas Meffert erhalten. Das Transferfenster endet für die Bundesliga und Zweite Liga am Freitag um 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 28.08.2024 | 19:30 Uhr