NDR-Sport Holstein Kiel verpflichtet Innenverteidiger Ivan Nekic Stand: 22.01.2025 16:49 Uhr

Holstein Kiel hat erneut in seinen Kader investiert, um den sofortigen Wiederabstieg aus der Fußball-Bundesliga zu verhindern. Der Aufsteiger verpflichtete in Ivan Nekic einen weiteren Innenverteidiger.

Der 24-jährige Kroate wechselt aus seiner Heimat von NK Varazdin zur KSV und unterzeichnete einen Vertrag bis bis 2029. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Medienberichten zufolge muss Holstein eine Million Euro an den aktuellen Tabellenfünften der ersten kroatischen Liga überweisen. Dort hatte Nekic erst zu Beginn dieses Jahres seinen Kontrakt bis 2027 verlängert.

Der 1,85 Meter große Abwehrspieler ist nach dem Slowenen David Zec (NK Celje) und dem US-Amerikaner John Tolkin (Red Bulls New York) der dritte Winterzugang bei den "Störchen", die am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim VfL Wolfsburg gastieren.

"Mit Ivan Nekic gewinnen wir eine weitere Alternative für unsere Defensivreihe", sagte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport der KSV. "Wir trauen ihm zu, sich hier schnell einzuleben und in die Mannschaft zu integrieren, so dass er uns beim Erreichen unserer Ziele helfen wird."

Nekic: "Holstein hat sich einen Namen gemacht."

Nekic stand in der aktuellen Spielzeit in allen 18 Meisterschaftsspielen in der Startelf und freut sich nun riesig auf seine neue Aufgabe: "Ich bin sehr glücklich, jetzt hier in Kiel zu sein. Holstein hat sich in den vergangenen Jahren durch seine attraktive und erfolgreiche Art und Weise Fußball zu spielen einen Namen gemacht. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen und Teil dieses Weges zu werden."

