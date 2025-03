NDR-Sport Holstein Kiel rettet im Test gegen Eintracht Braunschweig Remis Stand: 20.03.2025 15:02 Uhr

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel und Zweitligist Eintracht Braunschweig sind in ihren Ligen in Abstiegsgefahr. Im Testspiel am Donnerstag war ein Klassenunterschied lange nicht zu sehen. Erst nach der Pause überzeugte Kiel und kam noch zu einem 2:2 (0:2).

Der Bundesliga-Tabellenletzte Holstein Kiel konnte eine Niederlage gegen Eintracht Braunschweig damit noch abwenden. Kapitän Lewis Holtby (72.) und Benedikt Pichler (86.) per Foulelfmeter glichen nach dem Seitenwechsel noch für die Gastgeber aus. Marvin Rittmüller (13.) hatte vor der Pause nach einem Fehler von Holtby die Führung erzielt. Johan Gomez nutzte einen weiteren Aussetzer in der Kieler Defensive und erhöhte auf 2:0 (35.).

Eintracht-Coach Scherning wechselt fast komplett durch

Die Kieler waren besonders im zweiten Abschnitt die klar spielbestimmende Mannschaft, konnten die Chancen aber lange Zeit nicht in Tore umwandeln. Pech hatten sie bei einem Pfostenschuss von Steven Skrzybski (76.) aus 45 Metern. Die Braunschweiger standen in der Abwehr meist sehr sicher. Eintracht-Trainer Daniel Scherning, dem am Dienstag trotz prekärer Tabellensituation das Vertrauen ausgesprochen worden war, wechselte bis auf zwei Positionen sein Team durch.

