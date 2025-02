NDR-Sport Holstein Kiel heute beim FC Bayern: "Fremdgeher" Rapp freut sich auf Rekordspiel Stand: 01.02.2025 10:41 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel tritt heute bei Branchenprimus FC Bayern München an. Für Trainer Marcel Rapp ist das Duell der Gegensätze "eine Auszeichnung für jeden von uns". Die KSV will wie gegen Leverkusen und Dortmund erneut für eine Überraschung sorgen.

Es ist - sieht man stimmungstechnisch vielleicht vom noch ausstehenden Gastspiel in Dortmund später im Jahr ab - die Auswärtspartie der Saison: Heute, 15.30 Uhr, Bundesliga bei den Bayern (im NDR Livecenter). Viel mehr geht nicht aus Sicht von Aufsteiger Holstein Kiel.

Mit 75.000 Zuschauenden wird es die vorerst größte Kulisse sein, vor der jemals ein Spiel von Holstein Kiel stattgefunden hat. Viel größer könnte allerdings auch die Diskrepanz zwischen beiden Clubs - nicht nur geografisch - kaum sein. Hier der Rekordmeister und souveräne Tabellenführer aus der Metropole München, dort der Bundesliga-Neuling und aktuelle 17. aus dem beschaulichen Kiel.

Doch die KSV rechnet sich auch im ungleichen Duell mit Branchenprimus Bayern eine Chance aus. Und warum auch nicht? In fast jedes Spiel gehen die "Störche" als krasser Außenseiter - und haben doch speziell gegen Top-Teams schon Punktecoups landen können. Vor wenigen Wochen erst gelang ein furioses 4:2 über den BVB, in der Hinrunde ein 2:2 nach 0:2-Rückstand bei Doublesieger Leverkusen.

"Wir dürfen mitunter gegen die besten Fußballer der Welt spielen, und das ist eine Auszeichnung für jeden von uns", sagte Trainer Marcel Rapp mit Blick auf die Partie am Sonnabend: "Da kann sich jeder mal beweisen, wie gut er ist."

5.500 Kieler Fans in München mit dabei

"Grundsätzlich bereiten wir uns auf das Spiel vor wie auf jedes andere", sagte der Holstein-Coach: "Trotzdem ist es ein besonderes Spiel. 5.500 Kieler sind da, aus meinem Heimatort werden viele da sein", sagte der gebürtige Pforzheimer. Beim Gedanken an das Stadion der Münchner habe man "viele historische Spiele im Kopf. Jetzt sind wir Teil des Spiels und freuen uns drauf."

Natürlich wüssten er und sein Team nicht zuletzt aufgrund der 1:6-Watschn im Hinspiel: "Wenn Holstein Kiel bei Bayern München spielt, dann ist man ganz krasser Außenseiter. Da müssen ganz viele Sachen zusammenkommen, damit wir einen Punkt holen oder das Spiel gewinnen", sagte Rapp. "Und trotzdem: Wir haben auch in Leverkusen bei einer sehr, sehr guten Mannschaft gespielt und auch einen Punkt geholt."

Sextett steht nicht zur Verfügung

Und so wollen der 45-Jährige und sein Team trotz der klaren Rollenverteilung auch in München für eine Überraschung sorgen. "Wir fahren als Sportler hin und wollen da auch Punkte holen", sagte Rapp: "Wohlwissend, dass es sehr schwer wird." Das zumal, weil ihm in Nicolai Remberg, Alexander Bernhardsson, Patrick Erras, Carl Johansson, Marvin Schulz und Colin Kleine-Bekel gleich ein Sextett an Spielern nicht zur Verfügung steht.

Vorbereitung vor Ort in München? Rapp "geht fremd"

Die Gelegenheit, die Münchner am Mittwochabend in der Champions League gegen Slovan Bratislava live zu beobachten und schon einmal ein Gefühl für die Arena zu bekommen, ließ der Kieler Trainer übrigens verstreichen. "Ich bin fremdgegangen und habe Handball geguckt. Und habe nebenher die Konferenz laufenlassen, was mich aber völlig überfordert hat mit den ganzen Toren", sagte Rapp mit einem Schmunzeln.

Ganz so viele Treffer müssten es nach seinem Geschmack am Sonnabend im besten Fall gar nicht sein. Einer würde ja reichen für eine Sensation - solange er auf der aus Kieler Sicht richtigen Seite fällt.

Mögliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Coman - Kane

Holstein Kiel: Weiner - Becker, Zec, Komenda - Porath, Gigovic, Knudsen, Javorcek - Skrzybski, Machino - Harres

