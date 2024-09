1:6-Debakel gegen Bayern Kiels harte Landung in der Bundesliga-Realität Stand: 15.09.2024 11:54 Uhr

Nach dem 1:6-Debakel gegen den FC Bayern wartet der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga noch immer auf den ersten Punkt. Am kommenden Sonnabend kommt es zum Schlüsselspiel gegen den VfL Bochum.

Wer kennt das nicht? Man freut sich auf die Party des Jahres - alles ist vorbereitet für ein großes Fest mit tollen Leuten und toller Stimmung. Und dann kommen die besten Freunde nicht, die Musik ist schlecht - und viel zu schnell sind auch keine vernünftigen Getränke mehr da.

Ungefähr so fühlten sich wohl fast alle Fans der KSV Holstein Kiel am Samstagabend. Bereits am dritten Bundesliga-Spieltag war der große FC Bayern zu Gast, den die Kieler als Zweitligist im Januar 2021 in einer legendären Pokalpartie bezwungen hatten - damals aufgrund der Corona-Pandemie vor leeren Rängen. Warum sollte sich das nicht wiederholen, dieses Mal vor einer stattlichen Kulisse im Holstein-Stadion?

Kiels Verteidiger Becker: "In die Hose geschissen"

Und dann ging für den Außenseiter alles schief, was für einen Außenseiter schief gehen kann. Bereits nach 14 Sekunden wurde Jamal Musiala mit seinem 1:0 zum Partycrasher. 13 Minuten später stand es bereits 3:0 für die Bayern - Eigentor inklusive - und dahin war auch die kleinste Hoffnung auf eine Kieler Sensation.

"Das war einfach schlecht in den ersten Minuten", sagte der Kiels Verteidiger Timo Becker: "In den ersten Minuten haben sich zu viele Spieler in die Hose geschissen."

Zum Glück für den Aufsteiger drosselten die Bayern vor allem in der zweiten Hälfte deutlich das Tempo, sonst hätte es womöglich eine Niederlage in historischen Dimensionen geben können. "Wenn du nach acht Minuten mit 0:2 hinten liegst, kannst du froh sein, dass es mit 1:6 mehr oder weniger noch relativ glimpflich ausgeht", sagte Fiete Arp.

Null Punkte, 3:11 Tore

Holstein Kiel ist nach drei Spieltagen auf dem harten Bundesliga-Boden aufgeschlagen. Null Punkte, 3:11 Tore lautet die ernüchternde Zwischenbilanz. Als vierter Club in der Bundesliga-Geschichte nach dem Karlsruher SC (1963), Borussia Neunkirchen (1964) und Energie Cottbus (2000) haben die Norddeutschen ihre ersten drei Spiele im Fußball-Oberhaus alle verloren.

Allerdings hatte Kiel in Hoffenheim, Wolfsburg und den Bayern auch ein relatives schwieriges Auftaktprogramm.

"Wir dürfen uns jetzt nicht schlechtmachen und schlechtreden", betonte Kapitän Lewis Holtby nach der Abreibung durch die Münchner. Aber auch er weiß, dass Punkte die harte Währung sind im Fußball-Geschäft.

Partie in Bochum wird zum Schlüsselspiel

Deswegen hat für Kiel die Partie beim ebenfalls noch punktlosen VfL Bochum am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) schon eine große Bedeutung. Auch emotional, um die Euphorie nach dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg nicht vollkommen zu verlieren.

"Wir werden weiterhin alles dafür tun, uns in diese Liga reinzubeißen. Wir wollen gegen Mannschaften auf Augenhöhe unsere Punkte holen", sagte Holtby. Noch deutlicher wurde Arp: "Nächste Wochen in Bochum müssen Punkte her. Da müssen wir gewinnen - ist so!"

