NDR-Sport Holstein Kiel empfängt RB Leipzig mit Abwehrsorgen und Druck

Holstein Kiel empfängt RB Leipzig mit Abwehrsorgen und Druck Stand: 05.12.2024 13:40 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat nach zuletzt drei Niederlagen in Folge bereits sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Für Trainer Marcel Rapp ist die Tabelle noch kein Thema, wohl aber der nächste Gegner RB Leipzig.

Der Tabellenvierte aus Sachsen hat mit dem Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Frankfurt gerade erst seine Negativserie von zuvor sechs Spielen ohnen Erfolg beendet. KSV-Coach Rapp "ist das völlig egal. Ich gucke mir die Spiele an. Sehe, dass das ein sehr gutes Spiel war von RB. Nehme das mit in die Analyse. Passe vielleicht noch ein bisschen etwas an oder auch nicht. Aber sonst bin ich da völlig unemotional. Es ist mir völlig gleich, ob die jetzt gewinnen oder verlieren", so der Kieler Coach vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Leipzig sei für ihn unabhängig vom Verlauf der vergangenen Wochen "eine Top-Mannschaft".

"Wir sind nicht nur da, um 'Moin' zu sagen und Trikots zu tauschen."

— Kiels Trainer Marcel Rapp

Ebenso wenig interessiert Rapp die Tabellensituation. Seine "Störche" sind im Ranking mit fünf Zählern Vorletzter. "Es macht keinen Sinn, an Spieltag zwölf auf andere zu gucken. Ich gucke nur auf uns. Auch wenn es abgedroschen klingt, aber es sind noch so viele Punkte zu vergeben. Es kann noch so viel passieren", sagte der 45-Jährige. "Aber wir brauchen natürlich Punkte."

Zahlreiche angeschlagene Verteidiger bei Kiel

Die personellen Vorzeichen, vor allem in der Abwehr, stehen gegen den Champions-League-Teilnehmer allerdings nicht gut. Zu dem Langzeitausfall Colin Kleine-Bekel kamen zuletzt noch die Verletzungen von Timo Becker (Zehenbruch), Patrick Erras (Gehirnerschütterung) und Marco Komenda (Sehnenverletzung) dazu. Auch der Schwede Carl Johansson ist nach langer Pause noch nicht fit genug für einen Einsatz über 90 Minuten. "Wir haben genug Spieler, die da schon einmal gespielt haben. Wir müssen keinen umfunktionieren", so Rapp.

Für ihn geht es unabhängig von der Aufstellung um "die Basics wie Laufen, Kämpfen Leidenschaft, die wir auf den Platz bringen müssen - plus Inhalt. Wir müssen am Limit arbeiten. Wenn wir das schaffen, werden wir Punkte holen. Wenn nicht, dann nicht."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Weiner - Rosenboom, M. Schulz, Ivezic, Geschwill - Remberg, Knudsen, Gigovic, Porath - Harres, Pichler

RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Klostermann, Orban, Henrichs - Vermeeren, Kampl - Baumgartner, Nusa - Sesko, Openda

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Bundesligashow | 07.12.2024 | 15:00 Uhr